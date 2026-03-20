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El universo de LEGO aterriza gratis en este centro comercial de Madrid con un autobús temático, zona de construcción y una gran exposición de vehículos

La programación especial, pensada para todos los públicos, busca fomentar la creatividad

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
LEGO. Shutterstock
LEGO. Shutterstock
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Plan para toda la familia durante los días previos a la Semana Santa, el parque comercial y de ocio Nassica (avenida Río Guadalquivir, 13) acogerá una nueva experiencia protagonizada por los famosos ladrillos de LEGO, una actividad pensada para fomentar la creatividad y el juego entre los más pequeños.

Así, la plaza central del centro comercial se transformará en un gran espacio de construcción y descubrimiento, donde los niños podrán participar en diferentes actividades relacionadas con el universo LEGO. El elemento central de este evento será un autobús temático, con zonas de construcción, donde los participantes podrán crear con ladrillos LEGO y participar en una variedad de retos adaptados a diferentes edades.

LEGO. Shutterstock
LEGO. Shutterstock

Estas jornadas también contarán con una zona expositiva con grandes construcciones de vehículos realizadas con piezas LEGO, entre las que se podrán encontrar distintos modelos inspirados en el mundo del transporte y la ciudad. La actividad se desarrollará hasta el 5 de abril, en horario de tarde entre semana y durante todo el día los fines de semana.

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