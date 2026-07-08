No es una de esas musas a las que cantaban los antiguos griegos sino una inspiración palpable y presente. Pero de alguna manera este verano se ha convertido en musa improvisada del verano en Madrid. En torno a la figura y el legado Rosa Tovar, una de las voces más prestigiosas en el universo gastronómico de este país, se han reunido un puñado de jóvenes cocineros y dos pasteleras para formar un improvisado y más que interesante 'dreamteam'. Todos los convocados a la cita hablan un lenguaje común aunque sus propuestas culinarias sean especialmente personales.

Insurgente Insurgente

Brutalista, con un cambio de formato (que no de rumbo) en su propuesta y con Pablo López al frente, sirve de escenario para esta cita estival, una de las más singulares y apetecibles en mitad de este desierto capitalino. "No soy antropóloga ni arqueóloga. Soy cocinera", tiende a apostillar Tovar, que este julio vivirá un querido y particularísimo homenaje en este restaurante a dos pasos del templo de Debod y Plaza de España. Y dice esto porque siempre se ha interesado por la Historia y las historias de la cocina a lo largo de su trayectoria, media vida dedicada a la cocina que incluye, por ahora, nueve libros publicados, otros tantos traducidos (Joël Robuchon, Rose Levy Beranbaum, Jamie Oliver...), decenas de clases en centro culinarios y asesorías gastronómicas...

Revueltos en la cocina se codearán algunos de los nombres que más suenan ahora mismo en el panorama madrileño. Si no conocéis sus restaurantes, apuntadlos para la vuelta de las vacaciones. Además del anfitrión, estarán cocinando Genaro Celia y Agustín Mikielevich (Insurgente), Sergio Guijarro (Marzeah), Nacho Tirado (El Molino) Pablo Morales (Taberna Gozar) y para la sección dulce, para ponerle el lazo a la experiencia se han sumado Carmen Capote (24 Onzas) e Irene Amat (Itama).

Itama Itama

Todos los reunidos son afines pero eso no significa que la velada sea una animada y entusiasta reunión de amigos en los fogones (que también). Será una comida de quilates donde no sólo se cuidarán las recetas (saldrá desde una bullabesa a unos garbanzos con pulpo o un melocotón relleno de carne) sino que brillará la experiencia más allá del plato. Por eso han contado con Patricia García (Muyummy), para dirigir la sala y con el enciclopédico sommelier Alberto Ruffoni. Apuntad la fecha: domingo 19 de julio (14.00 horas). Y el precio: 50 euros (con la posibilidad de una armonía por 25 € diseñada 'ad hoc').

Brutalista Brutalista

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