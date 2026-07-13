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Encontramos el outlet secreto más barato para redecorar tu casa: sofás por menos de 140 €, artículos de hogar y camas al mejor precio

Con mobiliario y decoración, es una de las opciones más económicas a nivel nacional

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Allmobel Alcorcón
Allmobel Alcorcón | Allmobel Alcorcón
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Siempre es buen momento para darle un cambio de 'look' al salón. O a la cocina. Incluso a las habitaciones. Y qué mejor que comprar todos esos nuevos artículos a los precios más competitivos. Con opciones como Lefties HomeZara Home, el futuro Mango Home mercadillos, son muchos los lugares que se pueden visitar en la capital para renovar el hogar.

Allmobel Alcorcón
Allmobel AlcorcónAllmobel Alcorcón

Este outlet de Madrid tiene los muebles al mejor precio

Ubicado a tan solo cinco minutos del metro de Puerta del Sur, el outlet AllMobel se presenta como una de las propuestas más interesantes para aquellos que deseen darle un nuevo aspecto a su hogar sin gastar grandes cantidades de dinero. Con productos en oferta como sofás por menos de 130 €; sillas de comedor por tan solo 70 €; literas por 116,99 € o mesas por 124,99 €, la colección de AllMobel también dispone de categorías como muebles de jardín, salón o dormitorio.

Cuándo visitar este outlet único

La tienda de exposición y centro logístico de Allmobel, ubicado en la calle Industrias, 2 (Alcorcón), abre sus puertas de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 h y de 16.30 a 20.00 h; sábados, de 10.30 a 14.30 h y de 15.30 a 19.30 h, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00a a 20.00 h. Por otra parte, el horario del almacén para entregas es de lunes a sábado, de 10330 a 14.00 h y de 16.30 a 18.45 h.

Allmobel Alcorcón
Allmobel AlcorcónAllmobel Alcorcón

NO TE LO PIERDAS: Las tiendas de decoración de Madrid perfectas para renovar tu casa

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