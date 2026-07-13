Con mobiliario y decoración, es una de las opciones más económicas a nivel nacional

Siempre es buen momento para darle un cambio de 'look' al salón. O a la cocina. Incluso a las habitaciones. Y qué mejor que comprar todos esos nuevos artículos a los precios más competitivos. Con opciones como Lefties Home, Zara Home, el futuro Mango Home o mercadillos, son muchos los lugares que se pueden visitar en la capital para renovar el hogar.

Allmobel Alcorcón Allmobel Alcorcón

Este outlet de Madrid tiene los muebles al mejor precio

Ubicado a tan solo cinco minutos del metro de Puerta del Sur, el outlet AllMobel se presenta como una de las propuestas más interesantes para aquellos que deseen darle un nuevo aspecto a su hogar sin gastar grandes cantidades de dinero. Con productos en oferta como sofás por menos de 130 €; sillas de comedor por tan solo 70 €; literas por 116,99 € o mesas por 124,99 €, la colección de AllMobel también dispone de categorías como muebles de jardín, salón o dormitorio.

Cuándo visitar este outlet único

La tienda de exposición y centro logístico de Allmobel, ubicado en la calle Industrias, 2 (Alcorcón), abre sus puertas de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 h y de 16.30 a 20.00 h; sábados, de 10.30 a 14.30 h y de 15.30 a 19.30 h, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00a a 20.00 h. Por otra parte, el horario del almacén para entregas es de lunes a sábado, de 10330 a 14.00 h y de 16.30 a 18.45 h.

Allmobel Alcorcón Allmobel Alcorcón

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