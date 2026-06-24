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Espectáculos de fuego, acrobacias y un mercado artesanal: una feria medieval toma este fin de semana el pueblo de Madrid con la ruta más famosa hasta una cascada

El municipio viaja en el tiempo hasta la Edad Media, con una programación que también incluye pasacalles, música en directo y personajes mágicos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Feria Medieval de Pedrezuela
Ayuntamiento de Pedrezuela | Feria Medieval de Pedrezuela
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Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Feria Medieval de Pedrezuela
Ayuntamiento de PedrezuelaFeria Medieval de Pedrezuela

Mercado artesanal, pasacalles y animación en esta Feria Medieval

Un año más, Pedrezuela se prepara para acoger una nueva edición de su Feria Medieval, tres días para disfrutar de historia, fantasía y diversión para toda la familia. La XXI edición de la Feria Medieval de Pedrezuela contará con actividades como pasacalles y animación medieval; música y espectáculos en directo; acrobacias y fuego; gastronomía tradicional; un mercado artesanal y personajes mágicos.

La Feria Medieval de Pedrezuela se celebrará este fin de semana, entre los días 26 y 28 de junio. La feria abre sus puertas el viernes a las 19.00 h, mientras que el sábado y domingo, podréis disfrutar de este mágico viaje en el tiempo a partir de las 11.00 h.

Feria Medieval de Pedrezuela
Ayuntamiento de PedrezuelaFeria Medieval de Pedrezuela

NO TE LO PIERDAS: Madrid viaja este fin de semana a la Edad Media con combates medievales, espectáculos de fuego y una gran fiesta

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