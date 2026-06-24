El municipio viaja en el tiempo hasta la Edad Media, con una programación que también incluye pasacalles, música en directo y personajes mágicos

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Ayuntamiento de Pedrezuela Feria Medieval de Pedrezuela

Mercado artesanal, pasacalles y animación en esta Feria Medieval

Un año más, Pedrezuela se prepara para acoger una nueva edición de su Feria Medieval, tres días para disfrutar de historia, fantasía y diversión para toda la familia. La XXI edición de la Feria Medieval de Pedrezuela contará con actividades como pasacalles y animación medieval; música y espectáculos en directo; acrobacias y fuego; gastronomía tradicional; un mercado artesanal y personajes mágicos.

La Feria Medieval de Pedrezuela se celebrará este fin de semana, entre los días 26 y 28 de junio. La feria abre sus puertas el viernes a las 19.00 h, mientras que el sábado y domingo, podréis disfrutar de este mágico viaje en el tiempo a partir de las 11.00 h.

Ayuntamiento de Pedrezuela Feria Medieval de Pedrezuela

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