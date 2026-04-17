Esta experiencia, cargada de acción e intensidad, os transporta a una batalla entre dos reinos

Uno de los eventos preferidos por los madrileños, los mercados medievales son una de las celebraciones más populares a lo largo del año, donde disfrutar de una variedad de espectáculos, actuaciones, talleres y descubrir una gran selección de puestos gastronómicos con una amplia oferta. Ahora, y siguiendo esta temática histórica, llega a Madrid una nueva experiencia, cargada de acción, intensidad y espectáculo.

Koliseum

Combates, espectáculos de fuego y zona gastronómica: así es la nueva experiencia inmersiva que llega a Madrid

Koliseum aterriza en La Cubierta de Leganés, ofreciendo una experiencia única e irrepetible, donde disfrutar en directo de combates reales entre guerreros profesionales, sin coreografías ni teatro, donde la adrenalina, y la emoción se desatan en enfrentamientos cuerpo a cuerpo de máxima intensidad. La narrativa épica de este evento os llevará directos a una guerra entre dos reinos, donde podréis elegir entre uno de los bandos.

Con un gran sistema de sonido envolvente, los combates irán acompañados de música épica en directo, al igual que espectáculos de fuego que ofrecen una puesta en escena como ninguna otra. Igualmente, durante la celebración de Koliseum, contáis con un espacio gastronómico, con una amplia oferta de comida y bebida.

Cómo conseguir entradas para Koliseum

El intenso espectáculo se celebrará en La Cubierta de Leganés, el próximo 27 de junio, de 19.00 a 00.00 h. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste que parte desde los 25 euros, e incluye acceso completo al espectáculo, a la zona gastronómica y al ruedo tras el espectáculo, para la post-fiesta medieval.

Koliseum. Miguel Rubiera

Una gran feria medieval vuelve a este municipio de Madrid

La Gran Feria Medieval de El Álamo regresa con su vigesimonovena edición a lo grande, donde todo el pueblo regresa al pasado medieval durante varias jornadas. Las calles del municipio madrileño se engalanan con estandartes, los vecinos se visten de época y más de dos kilómetros de la localidad se llenan de puestos de artesanía. Con 200 artesanos, amplias exposiciones, torneos de justas, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles, bodas medievales o conciertos, la Gran Feria Medieval de El Álamo busca complementar esa esencia clásica con actividades lúdicas, restauración y un ambiente único.

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