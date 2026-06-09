A orillas del lago más famoso de la capital, estos cuatro restaurantes se unen para alegrarte el paseo por este gran pulmón verde

El momento lo escoges tú pero el plan arranca ya este fin de semana. La Casa de Campo se convierte en una improvisada ruta para beber de terraza en terraza, de sombra en sombra. Es verdad que eso puedes hacerlo cualquier día pero no a este precio y no te van a invitar a una gilda por la consumición. Ahora sí pero sólo en junio y sólo en algunas de las principales paradas gastronómicas a orillas del lago.

Villa Verbena Villa Verbena

Como Burt Lancaster en 'El nadador', en lugar de ir de piscina en piscina, cada fin de semana (de viernes a domingo) puedes acercarte a la Casa de Campo para recorrer sus terrazas. Puedes empezar a la hora del aperitivo, puedes ir a ver el atardecer reflejado en el agua o puede ser la pausa necesaria después de correr o pedalear antes de volver a casa. Un plan que únicamente tiene sentido si se comparte. La bebida que más veces se repite en las terrazas de Madrid también aparece en uno de los espacios más animados en las tardes/noches del verano en Madrid.

Aperol Spritz Aperol Spritz

Un spritz y una gilda por 7 euros. El precio del trago es imbatible. Eso sí, apunta las direcciones porque la ruta pasa sólo por Café del Río, Café del Lago, Taberna del Lago y Villa Verbena. Puedes pedir el clásico Aperol Spritz, un Campari Spritz (más amargo), un Crodino (sin alcohol) o un Sarti Spritz (más afrutado) y ellos te regalan su propia versión del pincho que también se ha vuelto omnipresente en las cartas. Dos iconos para una conversación. Porque como la pizza, otro emblema que los italianos han sabido exportar al mundo, hacerlo universal. La unión de prosseco y ese toque de soda está desbancando ya a nuestro tradicional vermut.

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