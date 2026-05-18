Hace ya unos cuantos años (cerca está ya la década) que Timi Argyelan y Joaquín Escrivá abrieron un pequeño, minúsculo obrador en el que es hoy uno de los barrios más interesantes a la hora de conocer nuevas mesas donde sentarse a comer. Apostaron por estrenar su proyecto en Chamberí, con mucha bollería/repostería que apenas conocíamos porque venía del Este (ella es de origen húngaro), y llenaron las calles aledañas y sus vitrinas de aromas magnéticos. Hace menos probaron suerte con una pizzería contigua y ahí siguen alegrando la zona con sus masas artesanas y las versiones más particulares. Puedes encontrar una pizza con muhammara, sobrasada de porc negre, candied walnuts y burrata u otra que lleve calabacines marinados, jalapeños, stracciatella, pecorino y limón.

Alma Nomad Bakery Alma Nomad Bakery

La pareja dio un salto en cuanto a producción y ubicación hace menos de año y medio levantando la persiana de una fabulosa fábrica/obrador en Ciudad Lineal. Salieron de la M30 para poner hacer más bollos, para experimentar con nuevas creaciones, para ofrecer desayunos antológicos. Y las vitrinas se llenaron de tartas multicolores/frutales, de bizcochos, de decenas de hogazas y las estanterías de sus hornos de panettones, pandoros y bûche de Noël las últimas navidades. Ahora han vuelto al centro de Madrid. Y lo hacen a la grande. Con un esquinazo que es todo luz en el barrio de Salamanca.

Sunday Morning Brunch Alma Nomad Bakery

Alma Nomad Bakery tiene nuevo local para disfrutar de uno de los mejores desayunos de Madrid. Se estrenan muy cerca de la calle Alcalá, del Movistar Arena, de la zona comercial de Goya. Apuntad ya la dirección si estáis salivando: Jorge Juan, 65. Por ahora cierran los lunes y los domingos. Pero el resto de la semana están abiertos desde las 8.30 hasta las 20.00 horas. Al otro lado del cristal, un despliegue dulce y salado en el que es fácil, si eres vecino, caer a diario: ricotta bun, caracola de pistacho, kouig aman de cardamomo, croissant de avellana, chocolate y gianduja, brioche bostock...

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