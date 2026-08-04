Hasta el 30 de agosto la Fundación MAPFRE exhibe los 110 retratos que formaron parte de la emblemática serie de Richard Avedon

A finales de los años 70, Richard Avedon era un reconocido artista. Había expuesto en el MoMa y en el Metropolitan, era el fotógrafo oficial de las portadas de Vogue y había retratado a estrellas del cine y la moda, cuando recibió un inesperado encargo que marcaría los últimos años de su carrera.

En 1979, el director del Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth, en Texas propuso al fotógrafo actualizar la colección de fotografías sobre el Oeste norteamericano que conservaba el museo. Desde ese momento, y durante cinco años, Avedon y su equipo recorrieron 21 estados para retratar a 110 personas y ofrecer una mirada personal y actual del Oeste.

El proyecto coincidió con la recesión económica que provocó la crisis del petróleo en Estados Unidos. Richard decidió que estas circunstancias estuvieran presentes en la serie. Así, podemos ver las fotografías de varios vagabundos, retratados con dignidad y sin prejuicios, junto a mineros, matarifes, estudiantes, amas de casa, publicistas o camareras, entre otras profesiones.

Richard Avedon. In the American West (Fundación Mapfre).

Todas las imágenes tienen las mismas características: fondo blanco, persona de frente inexpresiva, foto en blanco y negro e iluminación natural. Sin embargo, cada obra cuenta una historia diferente. En estas personas se pueden discernir esperanza, cansancio, ilusión, derrota... Se puede averiguar un pasado y entrever un futuro. Cada retrato se acompaña del nombre del retratado, su oficio, edad y fecha de la foto. La muestra ofrece más información sobre algunas imágenes, como la del apicultor de California, junto a la que podemos ver los anuncios que Avedon y su equipo publicaron buscando un profesional que accediera a fotografiarse cubierto de abejas, junto con el contrato y algunos momentos de la sesión, donde vemos a Avedon trabajando.

En la exposición también se pueden ver las polaroids que el autor realizaba antes de cada sesión como registro de los modelos, o cómo mantuvo el contacto con algunos de ellos, como con la chica que protagonizó la portada del fotolibro que recogía la serie “In the American West”.

Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979 © The Richard Avedon Foundation Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979 © The Richard Avedon Foundation

Exposición: Richard Avedon. In the American West, 1979-1984

Dirección: Sala Recoletos de Fundación MAPFRE. Paseo de Recoletos, 23

Horario: De martes a sábados de 11:00 a 20:00. Lunes de 14:00 a 20:00. Domingos y festivos de 11:00 a 19:00

Precio: 5€

Metro cercano: Colón (M: L4) y Banco de España (M: L2)

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