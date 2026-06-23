Podréis disfrutar de un fin de semana dedicado a la lectura, acompañado de una variada programación de actividades

Tras dos exitosas ediciones, Arganzuela se convierte un año en punto de encuentro entre autores, editoriales independientes y amantes de la lectura. Hogar de todo tipo de eventos culturales, como conciertos, exposiciones u obras de teatro, el centro cultural Matadero Madrid se convertirá por tercera vez en el templo de la literatura independiente, con la celebración del festival 'Back to the Book'.

Así será el cartel de la nueva edición de 'Back to the Book'

La Casa del Lector acogerá la tercera edición del esperado encuentro literario, donde disfrutar de un fin de semana dedicado a la lectura, acompañado de una gran programación de actividades, al igual que venta de libros, firmas, charlas, música, café y cerveza, todo ello con entrada gratuita, entre el 11 y 13 de septiembre.

@backtothebook_festival Back to the Book Festival

Este año, pasarán por los 'stands' de 'Back to the Book' figuras como la cantante y compositora Julieta Venegas, Paco Roca, Lucía Solla Sobral, Lana Corujo, Sara Torres, Moderna de Pueblo, Marta Sanz, Mónica Ojeda, Pilar Asuero, María Hesse, María Bastarós, Brenda Navarro, Jon Bilbao, Servando Rocha, Julen Azcona, Miguel Marcos o Cheon Un-yeong, entre muchos otros.

Este evento, dedicado a la venta de libros alternativos, también será punto de encuentro del panorama editorial independiente. Anteriormente, han pasado por el festival editoriales como Eterna Cadencia, Fondo de Cultura Económica (FCE), Eterna Cadencia, Libros del Zorro Rojo, Libros del K.O., Caja Negra Editora, Pepitas de Calabaza o Nórdica Libros, entre otros.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Cafebrería ad Hoc, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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