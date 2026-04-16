Esta macrodiscoteca de Madrid, entre las 10 mejores del mundo en 2026

La vida nocturna madrileña se presenta como una de las más atractivas a nivel internacional. Macrodiscotecas donde darlo todo sobre la pista de baile, clubs y bares donde pasar algunas de las mejores noches de tu vida, qué mejor que ir de fiesta por algunos de los mejores locales de la capital.

Fabrik

Esta conocida discoteca de Madrid, entre las mejores del mundo

Un año más, la revista británica DJ Mag ha lanzado su ranking 'Top 100 Clubs 2026', un listado donde figuran las que son consideradas como las mejores discotecas del mundo, y entre las que figuran un conocido local madrileño que, en esta ocasión, ha escalado varias posiciones. Tras hacerse con el decimocuarto puesto el año pasado, en esta ocasión sube para situarse como uno de los diez mejores clubes del mundo.

Estamos hablando, por supuesto, de Fabrik, la macrodiscoteca madrileña ubicada en el municipio de Humanes de Madrid. Para la elaboración de este listado, se tiene en cuenta los votos de los usuarios, en una encuesta online de dos meses de duración en la que han participado centenares de miles de aficionados de más de 200 países. Este año, Fabrik ha conseguido el octavo puesto, subiendo así un total de seis posiciones respecto al ranking de 2025.

Forman parte del prestigioso listado otras discotecas españolas, como UNVRS (Ibiza), que se ha hecho con la corona de este año; Ushuaïa Ibiza, en el tercer puesto; Hï Ibiza, como número cuatro; Pacha Ibiza, en el puesto 18 o DC-10 (Ibiza), en el número 19. Fabrik consiguió su puesto más alto del ranking en el año 2011, obteniendo la segunda posición.

Fabrik

Estas son las 10 mejores discotecas del mundo, según DJ MAG

UNVRS (Ibiza). Green Valley (Brasil). Ushuaïa Ibiza (Ibiza). Hï Ibiza (Ibiza). Savaya (Indonesia). Echostage (Estados Unidos). Laroc Club (Brasil). FABRIK (Madrid). Illuzion Phuket (Tailandia). Surreal Park (Brasil).

*Podéis consultar el listado completo de discotecas aquí.

Las mejores discotecas de Madrid

Si lo tuyo es darlo todo sobre la tarima durante la noche, Madrid es tu ciudad ideal. Con un amplio listado de discotecas y clubs donde darlo todo, entre los más recomendados se encuentran Archy, Club Malasaña, Lucky Dragon, Teatro Magno, Teatro Eslava, Macera Club, Lula Club, Goya Social Club, Uñas Chung Lee o Cha Chá The Club.

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