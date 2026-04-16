Madrid está en constante fase de cambio y evolución. Ya sean nuevos jardines verticales, o ambiciosos proyectos para transformar el suburbano, la capital siempre está en marcha. Ahora, nuevos trabajos se incorporan al calendario, tras la aprobación de la remodelación de la plaza de Oporto y su entorno, trabajos que comenzarán esta primavera y se extenderán hasta la segunda mitad de 2027.

Glorieta Valle de Oro. Ayuntamiento de Madrid

Esta intervención, que cuenta con un presupuesto superior a los cinco millones de euros, busca consolidar y potenciar la identidad cultural que ha experimentado Carabanchel en los últimos años, reforzando la plaza de Oporto como espacio de centralidad y espacio de referencia tanto para los vecinos del distrito como para los visitantes.

Para ello, se plantea una actuación que redefina la zona como lugar para el disfrute de todos con la máxima calidad ambiental y paisajística, incrementando la superficie peatonal en 1.443 metros cuadrados, al igual que la plantación de 110 nuevos árboles y más de 3.200 arbustos. El ámbito de actuación comprende la plaza de Oporto, la glorieta Valle de Oro, las calles Valle de Oro y Juan Francisco, un tramo de las calles Río de Oro y General Ricardos y el tramo de la calle Oca que conecta con la plaza de Almodóvar.

Los trabajos contemplan la renovación integral de los pavimentos de la plaza de Oporto, la creación de una nueva fuente ornamental y la adecuación tanto la medianera existente como el ajardinamiento de todo el espacio perimetral a la zona central de la plaza. Por otra parte, en la calle Oca se se pacificará el tráfico reduciendo la calzada a un carril por sentido y cambiando el aparcamiento de batería a línea. Además, se ampliarán las aceras, incorporando parterres y zonas de descanso, y se añadirá un nuevo carril bici bidireccional que conectará con el de la glorieta Valle del Oro.

En la calle General Ricardos, la calzada se reducirá a cuatro carriles en sentido centro, manteniendo los cuatro en el otro tramo y se ampliarán las aceras para ganar espacio peatonal con nuevos parterres y zonas estanciales. En la glorieta Valle de Oro, la zona peatonal se pavimentará en tonos cálidos y se instalará una pérgola a dos alturas para generar un espacio de sombra sobre la losa de la estación de metro. A nivel de movilidad, la calzada se reducirá a cuatro carriles y se conectará el carril bici con el de la calle Oca.

La calle Valle de Oro mantendrá sus tres carriles de circulación, y solo se remodelará la acera derecha, al igual que una serie de trabajos de reurbanización de la zona verde adyacente, dotándola de nuevo mobiliario urbano y parterres de granito. En cuanto a las calles Juan Francisco y Río de Oro, ambas se transformarán en vías de coexistencia con plataforma única.

Calle Oca. Ayuntamiento de Madrid