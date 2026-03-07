La muestra reúne más de 160 prendas, realizadas a lo largo de casi dos décadas

Diseñadora de moda consolidada, con más de 20 años de trayectoria, y conocida por combinar propuestas arriesgadas con cuestiones sociales, Ana Locking protagoniza esta nueva retrospectiva que aterriza en la capital, que repasa su carrera desde que comenzó a trabajar en el taller de confección de su madre, sus estudios en Bellas Artes o la primera marca que creó, bajo el nombre Locking shocking, en 1996, hasta llegar, en 2008, a la firma que lleva su nombre.

Esta legendaria diseñadora española protagoniza una nueva exposición gratuita en Madrid

La Sala Canal de Isabel II acoge la exposición 'Nostalgia / Utopía', una retrospectiva dedicada al universo creativo de la diseñadora de moda, y que reúne más de 160 prendas realizadas a lo largo de casi dos décadas y plantea un recorrido entre memoria e imaginación para reflexionar sobre la moda como un lenguaje capaz de contar historias.

Ana Locking. Nostalgia / Utopía. Espacios para el Arte

La exhibición se articula así como un itinerario que, a través de las distintas plantas de la Sala Canal de Isabel II, plantea una reflexión sobre la moda como un territorio en constante movimiento entre la nostalgia y la utopía, ofreciendo una aproximación sensorial y conceptual al universo creativo de la diseñadora.

En la planta baja, un total de cinco dioramas configuran una variedad de escenas autónomas que rompen con los formatos habituales de exhibición y generan atmósferas vinculadas a imaginarios diversos, desde la Hermandad Prerrafaelita y el mundo vegetal hasta el paisaje lunar o el sueño americano, mediante la combinación de piezas procedentes de distintas colecciones. Esta zona también cuenta con una gran estructura cúbica, que funciona como sala de proyección, y alberga una obra audiovisual creada para la ocasión.

La primera planta está dedicada a las colecciones relacionadas con el concepto de nostalgia, que evocan a pensadores y escritores y construyen un relato íntimo en el que la moda funciona como archivo emocional. La segunda planta reúne distintas propuestas de carácter más utópico y reivindicativo mientras que, la tercera invita a conocer el proceso creativo de Ana Locking, desde la idea inicial hasta la conceptualización final de cada colección, mediante fotografías, vídeos de desfiles y obras de arte.

Ana Locking. Nostalgia / Utopía. Espacios para el Arte

Cuándo visitar la exposición 'Nostalgia / Utopía'

La Sala Canal de Isabel II acogerá la exposición 'Nostalgia / Utopía' hasta el próximo 12 de julio, con entrada libre y gratuita. El museo abre sus puertas de martes a sábado, de 11.00 a 20.30 h, y domingo, de 11.00 a 14.00 h.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura' (CaixaForum Madrid) o 'Antonio Raphael Mengs' (Museo Nacional del Prado).

