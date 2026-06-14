Desde calas escondidas de aguas cristalinas hasta arenales rodeados de paisajes espectaculares, la selección reúne los rincones costeros favoritos de los viajeros

Con la llegada de los meses de calor y las vacaciones de verano cada vez más cerca, muchos viajeros ya comienzan a planear sus próximas escapadas junto al mar. En España, son muchos los destinos donde disfrutar de impresionantes calas, ya sean de arena blanca o dorada, entre acantilados y montañas o con agua de color cristalino.

Y, para decidir cuáles son las mejores playas para viajar este verano, la plataforma de alquileres vacacionales Holidu ha llevado a cabo un estudio, analizando miles de opiniones de Google Maps, y elaborando un ranking de las playas mejor valoradas de España, al igual que Europa por lo que, si estás planeando ya esa escapada perfecta con amigos, familia o por tu cuenta, para disfrutar de bonitos paisajes costeros, ideales para darse un buen baño, toma nota, pues estas son las mejores playas de España para disfrutar este verano.

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Estas cuatro playas de España, entre los mejores destinos para este verano

Las Islas Baleares son un destino idílico para disfrutar del verano. Repletas de calas de arena fina y blanca y aguas cristalinas de color turquesa, el archipiélago balear, compuesto por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, se alza con el primer puesto en este estudio. Específicamente, la playa de Muro, situada al norte de Mallorca, con una puntuación media de 4,8 (7.777 comentarios), un destino paradisíaco con aguas turquesas, fina arena y puestas de sol de ensueño.

En segundo puesto, se encuentra la playa de Cofete, ubicada en esta ocasión en el archipiélago canario. Esta playa, un extenso arenal virgen de 14 kilómetros situado en el sur de Fuerteventura, destaca por su entorno salvaje, al igual que su arena rubia y sus fuertes corrientes. Cuenta también con una nota media de 4.8 (5.370 comentarios).

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Cierra el podio otra playa canaria, en esta ocasión, la playa de Sotavento de Jandía, situada al sureste de Fuerteventura. Ocupando una extensa franja de arenas claras y aguas poco profundas, esta playa se encuentra envuelta por inmensas dunas bañadas por aguas calmadas, cristalinas e inalterables, un espacio ideal para aquellos que buscan un entorno tranquilo y sin multitudes, y una nota media de 4.8 (2.881 comentarios).

Ya en la Península, Cueto (Santander), se alza con el cuarto puesto en el estudio, con la playa de Mataleñas, que ocupa una cala al abrigo de altos acantilado. También con una puntuación media de 4.8 (2.679 comentarios), esta playa situada en las inmediaciones de la ciudad de Santander destaca por su arena blanca y fina, al igual que aguas absolutamente cristalinas.

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