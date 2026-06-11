Con el regreso de la época más calurosa del año, no hay mejor plan que darse un refrescante chapuzón

Con la llegada del calor y el buen tiempo, y a apenas unas semanas para el regreso de la época veraniega, son muchos los que ya tienen puesta la mira en las vacaciones, ya sea para organizar un viaje en familia o con amigos, disfrutar de la playa o, simplemente, descansar y pasar un buen rato en algunos de los mejores lugares de Madrid.

Y, para refrescarse, qué mejor plan que ir a una piscina. Con opciones como las piscinas municipales, e incluso populares parques acuáticos, aquí te traemos una lista con algunas de las piscinas más originales y sorprendentes de Madrid por lo que, si quieres disfrutar de una jornada única, toma nota.

Piscina de Agua Salada-Balneario

Darse un chapuzón en la piscina de agua salada más grande de Madrid

La Piscina de Agua Salada-Balneario, ubicada en la Avenida de las Américas, es conocida como 'la playa de Parla', por sus características especiales. Con más de 3.000 metros de agua salada, la entrada progresiva imita al mar y la arena de la playa, en una instalación compuesta de tres vasos, desde uno infantil hasta otro al que se accede a través de un tobogán gigante.

Esta piscina abre sus puertas el próximo sábado 13 de junio, y la temporada se prolongará hasta el 30 de agosto. En cuanto a precios, se mantienen las tarifas rebajadas de 2025, con opciones para bonos y distintos costes, según criterios como la edad o grupos con necesidades especiales. El horario de apertura de estas instalaciones, festivos incluidos, es de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 h.

La piscina de Riosequillo (foto: arearecreativa.buitrago.org)

Nadar en la piscina natural más grande de España

A apenas una hora de la ciudad se encuentra la piscina natural de Riosequillo, considerada la más grande de España. Ubicada en Buitrago de Lozoya, reabre sus puertas diariamente el próximo 30 de junio, hasta finales del mes de agosto. Junto a la orilla del río y con agua que llega directamente del embalse de Riosequillo, se extiende este espacio para el baño de unos 4.500 metros cuadrados, que también cuenta con servicios como zona ajardinada, mesas de pícnic o bar.

En cuanto a horarios el recinto se podrá disfrutar entre semana, de 11.00 a 20.00 h, mientras que, los sábados, domingos y festivos, podréis daros un chapuzón de 10.30 a 20.30 h. Las entradas generales tienen un coste que ronda entre los 9 y 14 euros, según el día, con descuentos para grupos entre semana, y entradas con coste reducido.

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Disfrutar de las olas en esta megapiscina de Madrid

Sin duda, una de las propuestas más divertidas para este verano, reabre sus puertas la piscina de olas de Torrejón de Ardoz, ubicada en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch. Disponible a partir del miércoles 17 de junio, en horario de 11.15 a 20.00 h, las entradas generales tienen un coste de 9 €, de lunes a jueves, y 14,60 € durante fines de semana y festivos. Aun así, contáis con varios descuentos, como pases gratis para menores de 2 años, descuentos para menores de 17 años o mayores de 65, o para gente empadronada en el municipio.

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