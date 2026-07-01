Las historias nacen de testimonios orales recogidos de los vecinos, transformados en ficción por grandes voces de la literatura

Festival Eñe presenta 'Por quién callan las campanas y otros cuentos de La Hiruela', el primer volumen de la serie 'El lugar contado', con la que autores destacados del panorama literario nacional convierten en palabra y ficción la memoria de diversos pueblos de la geografía madrileña.

Este pueblo de Madrid se convierte en un libro de cuentos

Pilar Adón, Juan Carlos Galindo, Ana Merino, Benjamín Prado, y Marta Sanz firman los relatos que componen este primer volumen: cinco historias basadas en los testimonios orales de vecinos del pueblo de la Sierra del Rincón, recogidos desde el otoño de 2025 por la escritora y filóloga Ana Cristina Herreros.

La Hiruela La Hiruela

Desde diferentes tonos, estilos y géneros, las historias populares que han tejido la historia de uno de los municipios menos poblados de la comunidad de Madrid se entremezclan con la ficción gracias a la firma e interpretación de los autores que componen esta publicación.

Así, el éxodo 'privilegiado' de la ciudad al pueblo de una maestra prejubilada o la furgoneta de Susi, el frutero del pueblo, se mezclarán con la soledad y la búsqueda de un lugar en el mundo; el desajuste del repicar de las campanas de la iglesia se intercalará en este libro con la historia de una Wendy moderna que se reencuentra con su juventud en La Hiruela; y los vecinos, el alcalde, los policías, el electricista o el cura convivirán con extraños ruidos en medio de la noche, con La Corza, los fantasmas y la sal que cada invierno derrite la nieve para que La Hiruela no se quede aislada.

Esta iniciativa del festival Eñe pretende dar cobijo a los relatos de prestigiosos autores del panorama literario, basándose en los recuerdos de las personas que siguen alentando los pueblos del territorio.

Shutterstock La Hiruela

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