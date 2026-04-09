El evento reúne a una treintena de escritores e ilustradores de distintos géneros

Llega la mejor época para los amantes de la lectura en Madrid. Junto a la celebración del Día del Libro (23 de abril) o el regreso de la esperada Feria del Libro, que ya cuenta con su cartel oficial, ahora, el centro comercial Príncipe Pío celebra Libro Ideas Fest, una feria que reunirá a una treintena de escritores e ilustradores de distintos géneros, desde la ilustración y el thriller hasta la poesía, la novela romántica, la fantasía o la literatura infantil.

Feria del Libro. Shutterstock

Durante más de dos semanas, entre los días 12 y 28 de abril, podréis disfrutar de encuentros con autores, lecturas y firmas de libros en un espacio único, como es la cúpula del centro comercial, que se convertirá en un punto de encuentro perfecto para los amantes de la lectura. En ediciones anteriores, esta iniciativa ha acogido actividades como concursos de poesía en directo, certámenes de cortometrajes o exposiciones artísticas.

El programa contará con la participación de autores como Tonífero, Alfonso Muñoz, Bruno Puelles, Eva Mayro, Adrián Chico y Juan Arcones (12 de abril); Jota Santatecla, Raquel Villar, Triana González, María del Castillo, Mariana Sández, Fernando Navarro, Adriana Hest, Andrea Martínez, Rodrigo Paniagua y Santiago Díaz (19 de abril); Fernando Vicente, Álvaro Paris e Irene Morales (23 de abril, Día del Libro); Carmen Palliser, Alfonso Mateo-Sagasta, José María Gallego, Emilio Urberuaga, Jaime Riba, Pablo Lolaso, Yago Gómez Duro, Francisco Narla, Mayte Magdalena y Amalia Buitrago (26 de abril); y Tati Ballesteros (28 de abril).

Estación Príncipe Pío

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

NO TE LO PIERDAS: Nace en este museo de Madrid un nuevo festival literario con performances, mesas redondas y entradas gratis