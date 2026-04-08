A lo largo de dos días, el evento busca convertirse en un encuentro para voces críticas y experimentales en el ámbito de la literatura, la teoría y la edición

Pensado para los amantes de la literatura, y ubicado en uno de los museos más famosos de Madrid, un nuevo festival llega a la capital. Bajo el nombre 'READ Madrid. Festival de Libros e Ideas', este evento nace como un espacio de encuentro para voces críticas y experimentales en el ámbito de la literatura, la teoría y la edición.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El festival, que se celebrará en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pone especial atención a las prácticas de producción artística y de edición autónomas, al igual que construir un puente cultural con América Latina, tomando la escritura y lectura como un espacio para pensar en colectivo, debatir y acuñar ideas, hacer y deshacer argumentos, así como articular nuevos imaginarios y formas de enunciación.

El nuevo festival madrileño propone una variedad de modalidades de encuentro, organizados en torno a tres ejes temáticos, y una agenda concebida como una intervención en las condiciones contemporáneas de circulación y legitimación del pensamiento y la creación, ampliando los márgenes tradicionales del libro y enlazando literatura, artes visuales, performance y pensamiento crítico.

Así será la primera edición de 'READ Madrid. Festival de Libros e Ideas'

La primera edición de este evento para los amantes de la literatura se celebrará en el Edificio Nouvel, Auditorio 400 y Sala de Protocolo, entre los días 17 (a partir de las 17.00 h) y 18 de abril (a partir de las 10.30 h). Con entrada libre hasta completar aforo, la agenda de actividades incluye planes como mesas redondas, conversatorios o 'performances'.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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