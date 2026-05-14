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Este club de Madrid ofrece 24 horas de esgrima gratis para aprender uno de los deportes más elegantes del mundo

La inscripción para las clases es obligatoria, con opciones como sable y florete

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Club de Esgrima El Gato Madrid
Club de Esgrima El Gato Madrid
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El Club de Esgrima El Gato Madrid, ubicado en el barrio de Legazpi, celebra su quinto aniversario con una interesante propuesta para cualquier persona que quiera iniciarse en este deporte, al igual que socios del club24 horas de esgrima gratis a lo largo de un fin de semana. Desde su fundación en 2021, este proyecto ha buscado construir una propuesta abierta a todos los públicos, alejándose de la imagen convencional que se podría asociar a este deporte.

Club de Esgrima El Gato Madrid
Club de Esgrima El Gato Madrid

24 horas de esgrima gratis en este club de Madrid

La iniciativa, denominada '24 Horas de Esgrima', se desarrollará en la sede del club, ubicado en la calle Teniente Coronel Noreña, 25, entre los días 6 y 7 de junio. La jornada del sábado 6 estará dedicada íntegramente a 12 horas seguidas de clases gratuitas abiertas, de 09.00 a 21.00 h, a cualquier persona que quiera iniciarse en este deporte, mientras que el domingo 7 acogerá actividades exclusivas para los socios del club y sus familias.

El sábado se ofrecerán 12 turnos de clases gratuitas de sable y florete, con franjas específicas para niños desde los tres años, infantiles, juveniles, adultos y veteranos mayores de 60 años. Cada turno dispondrá de 17 plazas y el club proporcionará todo el material necesario, como la careta, chaquetilla, guante y arma, sin coste alguno. Durante esta jornada de puertas abiertas, se incluyen modalidades poco habituales, más allá de las clases de sable y florete, como son esgrima escénicasable espuma.

Cómo conseguir entradas para '24 Horas de Esgrima'

La inscripción para las clases gratuitas del sábado 6 de junio ya está abierta y es obligatoria dado el aforo limitado.

Club de Esgrima El Gato Madrid
Club de Esgrima El Gato Madrid

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