En las bases del concurso se establece que el futuro adjudicatario deberá prestar especial atención a su conservación, mantenimiento y consolidación

Entre los mejores y más entretenidos planes para toda la familia en la capital, se encuentra el Parque de Atracciones de Madrid. Ubicado en plena Casa de Campo, dispone de atracciones y opciones de diversión para todos los gustos, que pueden ir desde una montaña rusa de 49 metros de altura hasta un cine 4D y espectáculos de terror o infantiles.

Parque de Atracciones de Madrid Parque de Atracciones de Madrid

Nuevas atracciones y modernización de las instalaciones en este popular parque de Madrid



La concesión para la construcción, conservación y explotación del Parque de Atracciones de Madrid, que abrió sus puertas el 15 de mayo de 1969 (festividad de San Isidro), se adjudicó en marzo de 1967. Desde entonces, el operador ha sido Parques Reunidos aunque, próximamente, el Ayuntamiento de Madrid publicará los nuevos pliegos de este icono de ocio de la ciudad, con el objetivo de darle un impulso y hacerlo más competitivo, incrementando así su fuerza como polo de atracción turística y diversión.

La adjudicación de la concesión, que iría hasta el 5 de octubre de 2035 (y sin posibilidad de prórroga), recaerá en el licitador que haga la proposición más ventajosa. Las bases del concurso público priorizan las inversiones obligatorias destinadas a la modernización e incorporación de nuevas atracciones.

Aunque la mayor parte de la inversión irá destinada a reformas o creación de nuevas atracciones, también se tendrá que realizarse un esfuerzo económico en la mejora de la accesibilidad del parque y sus atracciones para que tengan carácter inclusivo. El resto, se dedicará a inversiones de ahorro energético.

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Entre las particularidades de esta nueva concesión se encuentra la protección que se otorga al tiovivo del Parque de Atracciones, una joya creada en Francia en 1927 y comprada por el parque en 1968 a un feriante español. Posee un valor arquitectónico importante, ya que está hecho a mano por artesanos de la madera.

Muestra del 'art déco' y estilo modernista digno de un auténtico museo, se encuentra debajo de una enorme pérgola de madera que lo protege de las inclemencias meteorológicas. Así, en las bases también se establece que el futuro adjudicatario deberá prestar especial atención a su conservación, mantenimiento y consolidación. Si es preciso, se deberán acometer las obras de restauración que el elemento demande.

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Por otra parte, las obras que se permitan no podrán, en ningún caso, disminuir la superficie actual del ámbito destinado a zonas verdes y espacios libres ajardinados. Actualmente, el parque cuenta con más de 30 atracciones, pero a lo largo de los casi 60 años de funcionamiento, se han sustituido una cuarentena por otras nuevas como, por ejemplo, 'Siete picos', la noria, 'El barco pirata', 'El barco del Mississippi', 'La casa magnética', 'Los caballos del oeste', 'Jet Star' o 'Enterprise', entre otras.

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