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Este es el plan más original para celebrar el Día del Libro: así es el curioso picnic literario con entrada gratuita que se celebrará en Madrid

La fiesta de la lectura se convierte en un espacio donde conversar y descubrir nuevas historias

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Meet & Read. © Paco Gómez
Meet & Read. © Paco Gómez
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Madrid es una ciudad ideal para los lectores. Repleta de espectaculares librerías y bibliotecas donde descubrir todo tipo de mundos, cada vez hay más ávidos lectores. Así, y un año más, de la mano de Matadero Madrid y la Casa del Lector, vuelve a la capital 'Meet & Read', la fiesta de la lectura compartida, para transformar la plaza de Matadero en una gran pradera literaria donde sentarse a leer junto a amigos, vecinos y gente que todavía no conoces.

Meet & Read. Matadero Madrid
Meet & Read. Matadero Madrid

Este 'picnic' literario, donde leer, compartir y conversar sirve para descubrir nuevas historias y conocer a otras personas a través de una pasión común: la lectura. Ya sea un ensayo, un cómic o una novela histórica, todos los libros tienen su lugar durante este encuentro, tan solo será necesario guardar el teléfono móvil y sumergirse en este ambiente literario único, acompañado del paisaje sonoro del compositor y dj Luis Miguel Cobo.

Por otra parte, el divulgador cultural Fernando Bonete conducirá el encuentro, charlando con los asistentes sobre libros, autores y placeres lectores. Las inscripciones para el encuentro 'Meet & Read' estarán disponibles a partir del 7 de abril, mientras que el evento se celebrará el 23 de abril (Día del Libro), de 19.00 a 22.00 h.

Meet & Read. Iñaki Domingo
Meet & Read. Iñaki Domingo

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Cafebrería ad Hoc, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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