La sesión comenzará con una hora de lectura silenciosa en un espacio fresco y acogedor

Desde festivales hasta su propio refugio climático, el Círculo de Bellas Artes de Madrid es un espacio conocido por acoger todo tipo de veladas y eventos. Una vez más, la escuela SUR y el colectivo La Imprenta celebran su 'Reading Party', una jornada para compartir una tarde de lectura, calma y conversación.

Círculo de Bellas Artes Refugio Climático

Este popular espacio cultural de Madrid acoge una 'Reading Party' gratis

Una 'reading party' es una invitación a leer en compañía, donde dejar a un lado las pantallas y las notificaciones y estar atentos a aquello que os rodea. Ya sea el libro que estéis leyendo, o ese que lleváis tiempo queriendo empezar, la sesión arrancará con una hora de lectura silenciosa en un espacio fresco y acogedor, seguida de una conversación informal sobre libros, arte, recomendaciones de lectura y todo aquello que la lectura individual os haya sugerido.

Esta 'Reading Party' se presenta como una oportunidad para descubrir el placer de leer junto a otras personas, sin necesidad de participar más allá de estar presente. Tan solo debéis traer vuestro propio libro, y acudir con ropa cómoda.

Cuándo se celebrará la 'Reading Party' en el Círculo de Bellas Artes

La 'Reading Party' se celebrará en el Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes, el próximo lunes 20 de julio, de 19.00 a 21.00 h. Con entrada gratuita, para facilitar el acceso, una parte del aforo estará disponible mediante inscripción previa y otra se reservará para quienes acudan directamente al Refugio Climático el día de la actividad Estas plazas se asignarán por orden de llegada hasta completar el aforo.

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