Una torrija con forma de dónut se lleva el galardón a la versión más innovadora y la hacen en un restaurante de Alcalá de Henares

Acaban de conocerse los últimos ganadores de un nuevo concurso organizado por ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid). La torrija ha sido hoy la receta catada y evaluada en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid por un nuevo jurado profesional, un sanedrín que el año pasado escogió la que elaboran en Latasia como la mejor torrija en su versión tradicional. Pero este 2026 el premio gordo ha ido a un restaurante de Vallecas que cuenta con un Solete de la guía Repsol.

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"La torrija tradicional que vendemos está elaborada con un pan brioche que hacemos nosotros, lleva leche que infusionamos con canela, limón y naranja. No la freímos, la caramelizamos con mantequilla. Es una torrija tradicional, que sabe a casa, recuerda a las que hacían las abuelas y eso es lo que creemos que gusta tanto a la gente", apunta Paula Beer, feliz por llevarse el primer premio a la mejor torrija de restauración de la Comunidad de Madrid 2026 en su versión de toda la vida porque también hay otro galardón para opciones más creativas.

Este año el premio lucirá en las paredes de La Raspa VK, que recientemente también había ganado a nivel nacional el Premio a la mejor tapa de legumbres con una focaccia de garbanzos, oreja y brava de alubias. El establecimiento, que acaba de cumplir su primer año ganando a diario nuevos clientes y fidelizando a otros, curiosamente no está a pie de calle sino que se encuentra dentro de un mercado de Puente de Vallecas. Ya tenéis otra excusa para visitar este puesto en el Mercado Numancia (Josefa Díaz, 4). Pastelería Manolo by Hermanas Manzano y El Rincón de Antonia han alcanzado el segundo y tercer puesto en el podio respectivamente.

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Esta es la torrija con premio más original de Madrid

Iván es un habitual en los concurso gastronómicos porque su cabeza no deja de imaginar nuevos platos. El último es una torrija con forma de dónut que acaba de ganar entre las propuestas más creativas el premio a la Mejor Torrija de la Comunidad de Madrid. Así cuenta su laborioso proceso: "Hacemos la masa, la fermentamos, cortamos y freímos con forma de donut. Cuando está recién frita le inyectamos una leche que hemos infusionado durante cuatro horas con azúcar, canela, naranja y limón. Dejamos reposar durante doce horas para que la miga se vaya deshaciendo, formando una. Luego la rebozamos en azúcar y canela, y estaría lista". Si queréis probar, tendréis que acercaros hasta Alcalá de Henares. Os esperan esta Semana Santa en Plademunt. El restaurante imaginario (Francisco Díaz, 1) con esta curiosa versión de este icono dulce de nuestra gastronomía. En Madrid se han quedado el segundo y tercer puesto. Apuntad: el restaurante Inclán Brutal Bar y el obrador Formentor (con varios locales en la capital).

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