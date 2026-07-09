La capital acoge una de las pruebas selectivas más importantes del año, que contará con un total de seis participantes

El Tablao Villa Rosa (ahora bajo el nombre de Tablao 1911) se ha convertido en la sede en Madrid de una de las pruebas selectivas más importantes del año en el mundo flamenco. Se trata de la selección de acceso para participar en el emblemático Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión (Murcia).

Tablao 1911 Tablao 1911

Este tablao madrileño acoge las pruebas de acceso para uno de los festivales más importantes de España

En total, participarán seis talentos de toda España, que traerán su mejor arte al histórico tablao madrileño con el objetivo de encumbrarse a la cima del flamenco nacional. Sobre las tablas del tablao decano de Madrid se subirán, al cante, María del Carmen González Vento, de Cartaya (Huelva); ⁠Rafael Plantón Heredia, de Córdoba, y ⁠Juan Miguel Barquero Hidalgo, de Quintana de la Serena, Badajoz; al baile, la madrileña ⁠Lisiane Sfair Denardi y el malagueño⁠ ⁠Nicolás Jurado Ibáñez; y a la guitarra, Jesús Carbonell, de Logroño.

Forman parte del jurado artistas como Eduardo Guerrero o Juan Parrilla. Una vez celebradas estas fases, las semifinales del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión (Murcia) se celebrarán los días 5, 6 y 7 de agosto de 2026 y la gran final el 8 de agosto, dentro del Festival.

Las categorías son 'Cante', 'Guitarra', 'Baile' e 'Instrumentistas flamencos'. Los premios son la 'Lámpara Minera' (cante); el 'Bordón Minero' (guitarra); el 'Desplante' (baile) y el 'Filón' (instrumentistas). También incluye otros premios especiales, como el Premio de Guitarra Mariano Conde para jóvenes talentos. Las pruebas de selección se celebrarán este viernes 10 de julio, a las 12.00 h, y las entradas generales tienen un coste de 8 euros (bebida incluida).

Tablao 1911 Lisi Sfair

Los mejores tablaos de Madrid

El gusto por el flamenco en Madrid es innegable. Declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región, son muchos los tablaos que acogen actuaciones repletas de pasión, música y arte jondo. Entre los tablaos más populares de Madrid se encuentran el Teatro Flamenco Madrid, Cardamomo, Flamenco de Leones o Tablao Flamenco La Carmela.

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