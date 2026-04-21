Un año más el sector entrega sus galardones a los nombres más destacados, a quienes consideran protagonistas del último año. El aplauso de los colegas de oficio reconoce el trabajo de los suyos y, de paso, pone sobre la pista de obradores, restaurantes, jóvenes talentos y marcas. La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), una institución centenaria, celebró ayer su gala en la Real Casa de Correos. Son ya más de medio siglo de premios y ayer se repartieron una docena.

El más sentido fue el que recibieron Barquillos de los Cañas, galardonados con el Premio honorífico a toda una vida. Fieles a su esencia castiza, compartieron un pedazo de historia viva de Madrid. Su tradicional ruleta de barquillos volvió a girar mientras los asistentes al acto disfrutaban de esos barquillos elaborados a diario en su obrador de Tirso de Molina.

Ramón Freixa Atelier

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Se aplaudió la vuelta de Ramón Freixa, que tras hacer carrera dentro del hotel Único, abrió hace unos meses su propio restaurante, un imprescindible de la capital reserves mesa en su comedor tradicional o vayas a disfrutar del perfil más gastronómico y exclusivo. El premio fue para el restaurante que lleva su nombre. El de Mejor cocinero se llevó Diego Guerrero (DSTAgE). Igual se celebró el premio para Carmen Capote, nombrada mejor pastelera de la región por esa llamativa y siempre sugerente colección de chocolates y bombones de autor que luce a diario en las vitrinas de 24onzas. Ya tenéis una idea para regalar por el Día de la Madre. Su tienda está en Chamberí (Zurbano, 54).

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Todos los premiados fueron...



Premio ACYRE Madrid Mejor restaurante: Ramón Freixa Tradición.

Premio ACYRE Madrid Mejor cocinero: Diego Guerrero.

Premio ACYRE Madrid Mejor pastelera: Carmen Capote.

Premio ACYRE Madrid Mejor sumiller: Gemma Vela.

Premio ACYRE Madrid a toda una vida como referente en la gastronomía de Madrid (honorífico): Barquillos de los Cañas.

Premio ACYRE Madrid Mejor periodista gastronómico: Carlos G. Cano.

Premio ACYRE Madrid Mejor puesto de mercado: Pescadería Antonio Municio.

Premio ACYRE Madrid Mejor labor empresarial en hostelería: Azotea Grupo.

Premio ACYRE Madrid a la labor social a través de la gastronomía: Pan y Peces.

Premio ACYRE Madrid Joven talento gastronómico: Fernando Martín.

Reconocimiento especial al compromiso con ACYRE Madrid: Juan Pozuelo.

Premio ACYRE Madrid Mejor producto madrileño: Vermut Zecchini.

Zecchini

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