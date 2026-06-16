Cada vez más, se priorizan destinos capaces de ofrecer una combinación equilibrada entre presupuesto, experiencia y seguridad

Viajar más gastando menos ya no es solo una cuestión de encontrar billetes baratos. Cada vez más, se priorizan destinos capaces de ofrecer una combinación equilibrada entre presupuesto, experiencia y seguridad, algo que redefine por completo la manera de planificar las vacaciones de verano. Algunos apuestan por la costa, mientras que otros buscan el frescor de las montañas. Si buscas destinos 'low cost', toma nota, pues estos son los lugares más destacados para viajar este verano.

Billionhands, la plataforma global de rankings impulsada por la opinión de los usuarios, presenta su nuevo ranking de destinos europeos 'low cost' y seguros, elaborado a partir de la experiencia colectiva y la percepción de los usuarios. ¿El resultado? Ciudades menos masificadas y con una elevada relación calidad-precio, que comienzan a ganar terreno frente a los destinos tradicionalmente más saturados.

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El auge de este tipo de destinos responde a un cambio real en la forma de elegir vacaciones. El coste continúa siendo un factor determinante, pero cada vez gana más peso la percepción de tranquilidad, accesibilidad y experiencia global del viaje

Los destinos 'low cost' favoritos para este verano

Varna (Bulgaria). Cracovia (Polonia). Gdansk (Polonia). Oporto (Portugal). Vilna (Lituania). Liubliana (Eslovenia). Algarve (Portugal). Brașov (Rumanía). Tallín (Estonia). Rijeka (Croacia).

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Vuelve el Verano Joven con descuentos de hasta el 90 %

La iniciativa Verano Joven regresa por cuarto año para que personas de entre 18 y 30 años se desplacen por los distintos territorios de la Península e interrailes gestionados por Renfe, con rebajas en el coste final de los billetes. En la edición de 2026 del Verano Joven se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

La campaña, ya en marcha, requiere el acceso a la página web, donde podréis inscribiros próximamente con vuestro DNI, NIE o pasaporte y obtener vuestro código personal e intransferible, necesario para realizar vuestras compras con descuento. Podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

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