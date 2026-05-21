Estos son los 12 museos que tienes que ver una vez en la vida (y uno está en Madrid)

Obras de arte de Da Vinci o huesos de dinosaurio también figuran en esta guía de Time Out sobre pinacotecas imprescindibles

La historia, la ciencia, el arte y todo lo demás se pueden encontrar entre las paredes de miles de museos de todo el mundo, así que, ¿cómo se eligen los mejores? No es tarea fácil. Los mejores museos van más allá de las vitrinas y las antiguas reliquias, son aquellos que exhiben objetos como tumbas egipcias, el primer avión o los cuadros más valiosos del mundo, junto a aquellos que celebran los viajes espaciales y el futuro de la humanidad. Desde Estados Unidos hasta las orillas del Nilo y las lejanas costas de Tasmania, estos son los museos por los que vale la pena viajar por el mundo.

Galería Central, Museo del Prado

Este es el museo de Madrid que debes visitar una vez en tu vida

España es hogar de algunos de los mejores artistas de todos los tiempos, y es precisamente en el Museo del Prado donde puedes encontrar algunas de sus obras. Velázquez, Goya y El Greco ocupan un lugar destacado, junto a colecciones de maestros flamencos e italianos de renombre, como Rafael, Tiziano y Brueghel.

El museo, ubicado en el Triángulo del Arte de Madrid, forma parte de un un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Prado merece una visita de un día entero, aunque las obras de los artistas más famosos se concentran principalmente en las galerías de la primera planta. Sin embargo, hay mucha belleza que descubrir en las demás plantas, desde 'El jardín de las delicias' de El Bosco, hasta las exposiciones de la impresionante ampliación del Claustro de los Jerónimos.

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Estos son los 12 museos que tienes que ver una vez en la vida

Museo del Louvre (París). Gran Museo Egipcio (Egipto). Museo Metropolitano de Arte (Nueva York). Museo Nacional del Prado (Madrid). Rijksmuseum (Ámsterdam). Museo de Historia Natural (Londres). Mausoleo de Qin Shi Huang (Xi’an, China). Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy (Florida). Museo del Vaticano (Ciudad del Vaticano). Museo del Futuro (Dubái).

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exhibiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Entre las mejores exposiciones que podéis ver actualmente en la capital, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo); 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque) o 'Menchu Gal. Imágenes de una vida' (Espacio Cultural Serrería Belga).

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