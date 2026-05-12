Del chotis al pasodoble, del Madrid goyesco al de las verbenas, las Fiestas de San Isidro convierten sus principales escenarios en amplias salas de baile al aire libre. Ya sea la pradera, Las Vistillas o la plaza Mayor, la ciudad baila estos días al ritmo de la música castiza, de las danzas de la rica tradición folclórica madrileña que exaltan su identidad regional.

Joe Logan / Shutterstock San Isidro

La quinta edición de 'Bailando por Madrid' se celebrará en la Puerta del Sol, donde exhibiciones de chotis, pasodobles, javas y swing animarán un divertido pasacalle castizo que se desplazará hasta la plaza de Oriente.

Organizado por la academia de bailes de salón Date un Respiro y con la colaboración de la banda de música de Moratalaz y la escuela de baile Sauce de Tetuán, 'Bailando por Madrid' tiene como objetivo atraer a chulapos para que acompañen con alegría el recorrido por las calles madrileñas. Este evento se celebrará de forma gratuita, el próximo viernes 15 de mayo, a las 11.00 h.

La zarzuela toma esta plaza de Lavapiés

Lavapiés celebra San Isidro recuperando el espíritu más castizo de Madrid y devolviendo el alegre esplendor de la zarzuela a las mismas calles que la inspiraron hace siglos. En pleno corazón del barrio, la Plaza de la Corrala se convierte en un escenario abierto donde tradición, música y vida popular vuelven a encontrarse.

Un formato cercano, vivo y accesible que os permitirá no solo escuchar, sino formar parte de una tradición que ha acompañado a generaciones de madrileños. La programación del espectáculo gratuito, que se celebrará el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 12.30 h, incluye piezas de 'El barberillo de Lavapiés', 'Luisa Fernanda', 'Doña Francisquita', 'La Gran Vía', 'La taberna del puerto' o 'La del manojo de rosas', entre otras zarzuelas.

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