Agosto es, con permiso de mayo, el mes más castizo, gracias a la celebración de las fiestas en honor a San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Este año, las festividades se celebrarán entre los días 4 y 16 de agosto, con una gran programación de actividades para todos los públicos en la que lucir los trajes chulapos, bailar chotis y degustar limonada. Este año, el pregón correrá a cargo de representantes de SAMUR-Protección Civil, en homenaje a sus profesionales y voluntarios.

@celtascortos Celtas Cortos

San Cayetano (del 4 al 7 de agosto)

Como en años anteriores, las Fiestas de San Cayetano se celebrarán en cinco escenarios del barrio: la plaza del General Vara de Rey, la calle de la Ribera de Curtidores, la plaza de Cascorro, la calle del Oso y la calle de la Encomienda. El martes 4 de agosto, tras la lectura del pregón, la plaza del General Vara de Rey acogerá, de 19.30 a 01.00 h, la presentación de los personajes de la zarzuela 'La verbena de la Paloma'. Las personas que salgan elegidas encarnarán, durante las fiestas, a la Casta, la Susana, la Maja de Lavapiés, la Señá Rita, Julián y don Hilarión. La jornada incluirá también una exhibición de gigantes y cabezudos y concluirá con el concierto de Raya Real (21.30 h) y la sesión de DJ Mario PG (23.00 h).

La programación musical continuará en ese mismo escenario el miércoles 5, con la actuación castiza Chulapa, de Amanda Verdú (20.00 h), seguida del concierto del grupo Jarana (21.30 h) y la sesión de DJ Paulo (23.00 h). El jueves 6, a partir de las 20.00 h, será el turno de la actuación castiza Corrala de Zarzuela, del concierto de Soleá Morente y de la sesión de DJ Tama. El viernes 7, actuarán María Rodríguez, Montoya & Carmona con 'La juerga flamenca' y como cierre, DJ Madent.

@soleamorente Soleá Morente

La calle de la Ribera de Curtidores ofrecerá, del 4 al 7 de agosto, entre las 20.00 y las 02.00 h, una programación pensada para toda la familia con cuentacuentos, títeres, magia y espectáculos infantiles, además de los conciertos de The Zona Rock Band, La Fiesta, RATA by Vibra Mahou y el grupo ganador del certamen Destino San Cayetano 2026. Tras cada actuación, la música continuará con sesiones de DJ.

En la plaza de Cascorro, la Asociación de Vecinos La Corrala presentará el proyecto 'Historia de Lavapiés' (martes 4, 19.00 h) y organizará un aperitivo vecinal (viernes 7, 13.00 h). En la calle del Oso, la Asociación de Castizos Los Chisperos de Arganzuela impartirá una clase popular de chotis el miércoles 5, a las 18.30 h. Del 4 al 7 de agosto, a partir de las 19.30 h, podréis degustar limonada gratis, amenizada con charangas y música castiza. La calle de la Encomienda acogerá, los días 6 y 7 de agosto, de 12.30 a 14.30 h, talleres infantiles de música y cocina.

Ayuntamiento de Madrid Chotis

San Lorenzo (del 8 al 11 de agosto)

Las fiestas continuarán del 8 al 11 de agosto con las celebraciones en honor de San Lorenzo, cuyo escenario principal será la plaza de Arturo Barea. Habrá espectáculos infantiles diarios a las 20.00 h. Por segundo año, se organizará una batalla de agua, el sábado 8, a las 18.00 h. La programación se completa con zarzuela, el domingo 9 y el martes 11, a las 20.00 h, y los conciertos Tributo La Penúltima Sabinera (sábado 8, 21.00 h), Los Vinagres (domingo 9, 21.30 h), Metrolé (lunes 10, 21.30 h) y Lotus (martes 11, 21.30 h), además de sesiones de DJ entre cada actuación.

En la calle de Argumosa, de 12.30 a 14.30 h, se celebrarán talleres infantiles de pintura y de reciclaje de juguetes. La calle del Doctor Fourquet acogerá, de 19.00 a 21.00 h, juegos populares, sesiones de lectura de cómic y novela gráfica, talleres de manualidades y un torneo de petanca. Además, la calle del Olivar será el escenario de la tradicional limonada popular, de 21.30 a 00.00 h.

Como novedad este año, las calles del Amparo, del Sombrerete y de Caravaca albergarán la intervención artística en bolardos 'Bolardo voy, bolardo vengo', que se desarrollará de 16.00 a 21.00 h. El programa culminará el martes 11 de agosto con la celebración de la séptima edición del Concurso de Chotis Virgen de la Paloma, que tendrá lugar de 21.00 a 22.30 h en la parroquia de la Virgen de la Paloma.

Virgen de la Paloma (del 13 al 16 de agosto)

Las Fiestas de la Virgen de la Paloma pondrán el broche final al calendario festivo del distrito del 13 al 17 de agosto. Los jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja volverán a convertirse en los principales escenarios de la programación. En los jardines de las Vistillas, la programación incluirá actuaciones castizas y propuestas para todos los públicos, además de los conciertos de Celtas Cortos (jueves 13, 21.30 h), una gran fiesta dedicada a la música de los años 80 con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco (viernes 14, 20.00 h) y la actuación de Miss Caffeina (domingo 16, 21.30 h).

La plaza de la Paja acogerá talleres infantiles, concursos de chotis y pasodobles y una variada programación musical. Por su escenario, pasarán la Orquesta Tucán (jueves 13, 21.00 h), Eva Martí (viernes 14, 21.30 h), la Fiesta Roneo Brunch Hosted by La Plazuela (sábado 15, 21.30 h) y Karavana (domingo 16, 21.30 h), con sesiones de DJ entre las actuaciones.

Además, del 13 al 17 de agosto, la Cava Baja acogerá la cuarta edición del Campeonato Castizo de Mus, junto a torneos de parchís y damas y la calle de Calatrava albergará una chocolatada, exhibiciones de organillo y las tradicionales carreras de camareros y de tacones, entre otras actividades.

Miss Caffeina Miss Caffeina

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