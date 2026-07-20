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La exposición gratuita de Ana Locking se prorroga en Madrid: más de 160 prendas, visitas guiadas y nuevos talleres

Comisariada por Alberto Gonper, a lo largo de estos meses ha recibido más de 48.0000 visitantes

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Pablo Lorente | Ana Locking. Nostalgia / Utopía
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Diseñadora de moda consolidada, con más de 20 años de trayectoria, y conocida por combinar propuestas arriesgadas con cuestiones sociales, Ana Locking ha protagonizado, a lo largo de varios meses, una espectacular retrospectiva gratuita en la capital, una exposición que repasa su carrera desde que comenzó a trabajar en el taller de confección de su madre, sus estudios en Bellas Artes o la primera marca que creó, bajo el nombre Locking Shocking, en 1996, hasta llegar, en 2008, a la firma que lleva su nombre. 

Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Espacios para el ArteAna Locking. Nostalgia / Utopía

Esta popular exposición prorroga su estancia en Madrid

Tras recibir más de 48.000 visitantes a lo largo de estos meses, la exposición, bajo el nombre 'Nostalgia / Utopía', prorroga su estancia en la capital, hasta el próximo 27 de septiembre, aunque permanecerá cerrada a lo largo del mes de agostoLa muestra, que reúne más de 160 prendas creadas a lo largo de dos décadas de trayectoria, se puede visitar de forma gratuita en la Sala Canal de Isabel II.

Adicionalmente, también se han programado nuevos talleres en familia y visitas guiadas, para acercar esta propuesta a todos los públicos. Comisariada por Alberto Gonper, la exposición está concebida como un itinerario a través de las distintas plantas de la Sala Canal de Isabel II y propone una reflexión sobre la moda como un territorio en constante desplazamiento entre ambos conceptos: la nostalgia y la utopía.

Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Espacios para el ArteAna Locking. Nostalgia / Utopía

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Felix Gonzalez-Torres. Dulce venganza' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co' (Sala Alcalá 31); 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo) o 'Uñas' (The Ryder).

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