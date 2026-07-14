Los cuadros eran un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad, aunque se acabaron dispersando

Considerado como uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista del siglo XIX en España, el Museo del Prado acoge 'Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres', una exposición que reúne por primera vez los ocho cuadros que realizó Valeriano Domínguez Bécquer como parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad.

El Museo del Prado inaugura una nueva exposición

Realizadas entre los años 1866 y 1867, tras la disolución del antiguo Museo de la Trinidad, estas obras pasaron al Prado. El conjunto de cuadros comenzó a dispersarse en 1877, al ser depositados en diferentes instituciones. Se trata de uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista del siglo XIX en España, sin parangón en otros museos españoles, no solo por su calidad, sino también porque la sinceridad y objetividad del pintor lo convierten en un capítulo fundamental del realismo pictórico del país.

Valeriano Domínguez Bastida Bécquer. ©Museo Nacional del Prado El baile. Costumbres populares de la provincia de Soria

Hay otra circunstancia excepcional que ha resultado ser clave para la interpretación de las obras, la documentación generada con las descripciones del propio pintor, cuyos extractos también se han incluido en la exposición. En total, el artista efectuó tres entregas, cada una de las cuales corresponde a una provincia y presenta unos formatos y medidas divergentes.

Las obras pertenecientes a Zaragoza y Soria fueron entregadas en 1866, con dos y tres cuadros respectivamente, y las de Ávila en 1867, con otros tres. Durante estas campañas, Valeriano también efectuó numerosos dibujos y, aunque muchos de ellos se perdieran, algunos fueron fotografiados y otros sirvieron para las diferentes ilustraciones que dieron a conocer su trabajo.

En esta exposición podréis encontrar obras como 'Interior de una casa en un pueblo de Aragón' y 'El presente. Fiesta mayor en Moncayo (Aragón)', correspondientes al primer envío, o 'El baile', 'Un leñador' y 'Una hilandera', parte del conjunto de Soria, el de mayor calidad. La nueva exposición del Museo del Prado se podrá visitar hasta el próximo 4 de octubre.

Valeriano Domínguez Bastida Bécquer. ©Museo Nacional del Prado La fuente de la ermita (Costumbres del valle de Amblés en la provincia de Ávila)

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Felix Gonzalez-Torres. Dulce venganza' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co' (Sala Alcalá 31); 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo) o 'Uñas' (The Ryder).

NO TE LO PIERDAS: Uno de los museos más bonitos de Madrid abre gratis este verano: tiene una exposición de PHotoESPAÑA y una romántica cafetería secreta en su jardín