Con la llegada del verano y las altas temperaturas, planes como darse un refrescante chapuzón, tomar algo con amigos en una terraza o disfrutar de una película al aire libre están a la orden del día (aunque son muchos los madrileños que, directamente, aprovechan estas fechas para salir de la ciudad durante unos días). Para aquellos que se quedan en Madrid, más allá de las piscinas, los ventiladores y los aires acondicionados, una de las propuestas más interesantes y culturales puede ser visitar un museo.

Museo del Romanticismo Museo del Romanticismo

Este museo de Madrid abre sus puertas gratis este verano

Este verano, el Museo del Romanticismo abre sus puertas gratis, hasta el próximo 31 de agosto. Tras someterse a una revisión general del estado de sus instalaciones, y reabrir sus puertas a principios de año, esta pinacoteca madrileña se podrá visitar a coste cero a lo largo de los próximos meses.

A través de pinturas, dibujos, muebles, objetos, fotografías, elementos de decoración, documentos podréis aprender cómo fue la sociedad y cómo se vivió en una época que en España se desarrolló entre los años 1833 y 1868. Su colección supera las 17.000 piezas, además de los 4.000 fondos documentales de su Archivo Histórico.

Si os acercáis al Museo Romántico durante estas fechas, podréis complementar vuestras visitas con dos exposiciones temporales, como son 'El artista en Italia', una muestra que profundiza en los viajes de formación artística a Italia a mediados del siglo XIX a través de dibujos de Federico de Madrazo, Luis de Madrazo y Vicente Palmaroli; y 'Endometriosis. El dolor silenciado', de la fotógrafa Laia Abril, parte de la programación de PHotoESPAÑA.

Este museo también cuenta con un rincón único y muy especial, el Café del Jardín. Esta cafetería de inspiración decimonónica se encuentra junto al Jardín del Magnolio, el jardín histórico del palacio del marqués de Matallana. En su carta podéis encontrar cafés, tartas y opciones saladas para hacer una pausa después del recorrido.

Museo del Romanticismo Café en el jardín del Museo del Romanticismo

Cuándo abre el Museo del Romanticismo

Durante la temporada de verano, el Museo del Romanticismo abre sus puertas gratis de martes a domingo, de 09.30 a 20.30 h, y domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 h.

Cuándo visitar gratis otros museos de Madrid

Son muchas las pinacotecas madrileñas que abren sus puertas de forma gratuita a lo largo de la semana, como puede ser el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de lunes a sábados (excepto el martes, que es el día que cierra el museo) de 19.00 a 21.00 h o los domingos de 12.30 a 14.30 h; la Galería de las Colecciones Reales, de 18.00 a 20.00 h de lunes a jueves; el Museo Thyssen-Bornemisza, el sábado, de 21.00 a 23.00 h, o el Museo Arqueológico Nacional, los sábados desde las 14.00 h y los domingos por la mañana.

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