Una de las frutar más populares de toda la temporada, y en su pico de sabor, calidad y aroma, qué mejor plan que degustar unas buenas fresas. De la mano de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), llega al centro de Madrid una acción reivindicativa, donde podréis probar fresas gratis por un día.

A partir de las 10.30 h, y en plena Puerta del Sol, se repartirán más de 2.000 tarrinas de fresas de Huelva, con el objetivo de promocionar el consumo de este producto y, al mismo tiempo, ensalzar el trabajo de los agricultores onubenses. La tercera edición de esta protesta, parte de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, busca difundir los beneficios que aportan las fresas, como fruta sana y sostenible.

Por otra parte, el sector apícola de COAG y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU tomarán la glorieta de Cuatro Caminos, donde se celebrará una cata de miel, bajo el lema 'Busca tu apicultor/a de cercanía. Huye de las mezclas. Miel de verdad y de proximidad', con el objetivo de ofrecer un producto de cercanía y evitar las mezclas de terceros.

