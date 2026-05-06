Durante un fin de semana, podréis disfrutar de una gran variedad de actividades para todos los públicos

Alcorcón se prepara un año más para la celebración de su esperado Mercado Celta, un fin de semana repleto de tradición que permite a vecinos y curiosos disfrutar de un ambiente único, inspirado en la cultura gallega, acompañado de actuaciones musicales en directo, actividades para toda la familia y deliciosa gastronomía típica del norte.

Mercado Celta. Casa Galicia Alcorcón

El Mercado Celta, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la zona de la Plaza Reyes de España, la calle Mayor y la calle Iglesia, arrancará con la inauguración oficial, seguida de las actuaciones musicales de As Meigas y Leirabuxo. Esta jornada proseguirá con una variedad de propuestas centradas en el folclore y la música celta, creando así un ambiente único para todos los públicos.

Durante el fin de semana, podréis disfrutar de una gran variedad de actividades, como pintacaras para los más pequeños o actuaciones de grupos como Morriña y Talisker, entre otras actividades. Durante estas jornadas, el Mercado Celta también contará con distintos puestos, que ofrecerán distintos productos artesanos y una deliciosa oferta gastronómica gallega.