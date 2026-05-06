Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Gastronomía gallega, folclore y música en directo: así es el Mercado Celta que se celebrará en Madrid

Durante un fin de semana, podréis disfrutar de una gran variedad de actividades para todos los públicos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Mercado Celta. Casa Galicia Alcorcón
Mercado Celta. Casa Galicia Alcorcón
Publicidad

Alcorcón se prepara un año más para la celebración de su esperado Mercado Celta, un fin de semana repleto de tradición que permite a vecinos y curiosos disfrutar de un ambiente único, inspirado en la cultura gallega, acompañado de actuaciones musicales en directo, actividades para toda la familia y deliciosa gastronomía típica del norte.  

Mercado Celta. Casa Galicia Alcorcón
Mercado Celta. Casa Galicia Alcorcón

El Mercado Celta, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la zona de la Plaza Reyes de España, la calle Mayor y la calle Iglesia, arrancará con la inauguración oficial, seguida de las actuaciones musicales de As Meigas y Leirabuxo. Esta jornada proseguirá con una variedad de propuestas centradas en el folclore y la música celta, creando así un ambiente único para todos los públicos.

Durante el fin de semana, podréis disfrutar de una gran variedad de actividades, como pintacaras para los más pequeños o actuaciones de grupos como Morriña y Talisker, entre otras actividades. Durante estas jornadas, el Mercado Celta también contará con distintos puestos, que ofrecerán distintos productos artesanos y una deliciosa oferta gastronómica gallega.

NO TE LO PIERDAS: Fiestas de San Isidro 2026: chotis, fuegos artificiales y conciertos gratuitos de La Bien Querida, La Paloma y Carlangas

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.