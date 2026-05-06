[title]
Alcorcón se prepara un año más para la celebración de su esperado Mercado Celta, un fin de semana repleto de tradición que permite a vecinos y curiosos disfrutar de un ambiente único, inspirado en la cultura gallega, acompañado de actuaciones musicales en directo, actividades para toda la familia y deliciosa gastronomía típica del norte.
El Mercado Celta, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la zona de la Plaza Reyes de España, la calle Mayor y la calle Iglesia, arrancará con la inauguración oficial, seguida de las actuaciones musicales de As Meigas y Leirabuxo. Esta jornada proseguirá con una variedad de propuestas centradas en el folclore y la música celta, creando así un ambiente único para todos los públicos.
Durante el fin de semana, podréis disfrutar de una gran variedad de actividades, como pintacaras para los más pequeños o actuaciones de grupos como Morriña y Talisker, entre otras actividades. Durante estas jornadas, el Mercado Celta también contará con distintos puestos, que ofrecerán distintos productos artesanos y una deliciosa oferta gastronómica gallega.