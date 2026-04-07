Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Gladiadores, carreras de cuadrigas y un mercado artesano: Alcalá de Henares viaja en el tiempo hasta la Antigua Roma

A través de numerosas propuestas y una cuidada recreación histórica, podéis revivir su paso por la Península Ibérica

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Gran Circus Maximus
Gran Circus Maximus
Publicidad

A finales del mes de abril y principios de mayo, la localidad madrileña de Alcalá de Henares viaja al pasado y durante unos días sus calles reviven el esplendor del Imperio Romano con la celebración del 'Gran Circus Maximus', un evento que revive, a través de numerosas propuestas, actividades y una cuidada recreación histórica, el paso del periodo romano por la Península Ibérica.

Gran Circus Maximus
Gran Circus Maximus

Los romanos toman Alcalá de Henares

Cargado de adrenalina y emoción, a lo largo de varias jornadas podrás vivir experiencias inmersivas únicas, como las carreras de cuadrigas o las luchas de gladiadores, solo para los más valientes. El centro histórico cobra vida propia, con un mercado romano que ofrece la posibilidad de pasear entre artesanos y mercaderes, y viajar en el tiempo hasta la antigua Complutum.

Igualmente, podrás ver desfilar a legionarios perfectamente equipados, aprender los secretos de las técnicas ecuestres y comprender la verdadera grandeza de su historia en la Península Ibérica, en unas jornadas que cuentan con el punto perfecto entre rigor histórico y puro entretenimiento, de la mano de la compañía Legend Especialistas, maestros en la recreación histórica.

Gran Circus Maximus
Gran Circus Maximus

Cómo conseguir entradas para el 'Gran Circus Máximus'

Las entradas para el espectáculo 'Gran Circus Máximus' ya están disponibles para reserva, con un coste de 13 euros. Estos shows tienen una duración aproximada de una hora, y los pases se celebrarán los días 30 de abril (19.00 h); 1 de mayo (13.00 y 19.00 h); 2 de mayo (13.00 y 19.00 h) y 3 de mayo (13.00 y 18.00 h).

NO TE LO PIERDAS: Un mercadillo medieval se celebra este fin de semana a media hora de Madrid con pasacalles, mercaderes, exhibiciones de vuelo de aves y talleres

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.