A través de numerosas propuestas y una cuidada recreación histórica, podéis revivir su paso por la Península Ibérica

A finales del mes de abril y principios de mayo, la localidad madrileña de Alcalá de Henares viaja al pasado y durante unos días sus calles reviven el esplendor del Imperio Romano con la celebración del 'Gran Circus Maximus', un evento que revive, a través de numerosas propuestas, actividades y una cuidada recreación histórica, el paso del periodo romano por la Península Ibérica.

Gran Circus Maximus

Los romanos toman Alcalá de Henares

Cargado de adrenalina y emoción, a lo largo de varias jornadas podrás vivir experiencias inmersivas únicas, como las carreras de cuadrigas o las luchas de gladiadores, solo para los más valientes. El centro histórico cobra vida propia, con un mercado romano que ofrece la posibilidad de pasear entre artesanos y mercaderes, y viajar en el tiempo hasta la antigua Complutum.

Igualmente, podrás ver desfilar a legionarios perfectamente equipados, aprender los secretos de las técnicas ecuestres y comprender la verdadera grandeza de su historia en la Península Ibérica, en unas jornadas que cuentan con el punto perfecto entre rigor histórico y puro entretenimiento, de la mano de la compañía Legend Especialistas, maestros en la recreación histórica.

Gran Circus Maximus

Cómo conseguir entradas para el 'Gran Circus Máximus'

Las entradas para el espectáculo 'Gran Circus Máximus' ya están disponibles para reserva, con un coste de 13 euros. Estos shows tienen una duración aproximada de una hora, y los pases se celebrarán los días 30 de abril (19.00 h); 1 de mayo (13.00 y 19.00 h); 2 de mayo (13.00 y 19.00 h) y 3 de mayo (13.00 y 18.00 h).

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