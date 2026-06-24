El objetivo es apostar por la recuperación del patrimonio universal, con la participación de grupos y solistas especializados

El festival Música Antigua Madrid (MAM), consolidado ya como una cita imprescindible en el panorama cultural de la ciudad, celebra su séptima edición en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, que se convierte, un año más, en un testigo de la riqueza y la diversidad de la música antigua, con un evento que crece, año tras año, en relevancia y alcance.

Este teatro acoge el festival Música Antigua Madrid

Con el objetivo de apostar por la recuperación del patrimonio musical universal, con la participación de grupos y solistas especializados en música antigua y con repertorios poco habituales, esta edición se convierte en un punto de encuentro entre tradición y actualidad, ofreciendo una programación que invita a reflexionar sobre la vigencia y el valor de la música antigua en el mundo contemporáneo.

La programación, con cinco conciertos que se podrán disfrutar hasta el 28 de junio en el escenario de la Sala Jardiel Poncela, a las 19.30 h, incluye actuaciones como 'Barroco del Perú', en el que el grupo Camerata Iberia recreará las músicas que se escuchaban en el Virreinato del Perú en el Barroco; 'Cuadratura', a cargo de Brezza, uno de los ensembles especializados en la interpretación historicista de la música de los siglos XVII y XVIII más versátiles del panorama actual o 'The Celebrated Sammartini', de Echo et Dulce, un conjunto de música antigua fundado y dirigido por la flautista Tamar Lalo.

Ayuntamiento de Madrid Camerata Iberia

Entrado el fin de semana, podréis disfrutar de 'Panamericana', la nueva propuesta de Andreas Prittwitz/Lookingback, que plantea un viaje sonoro por el continente americano a partir de la música antigua de los siglos XVI al XVIII, y 'The Filippo Dalla Casa Collection', que recorre las últimas sonatas escritas para archilaúd y tiorba, dos instrumentos de la familia del laúd que tuvieron su gran apogeo en Europa durante el Barroco, en los siglos XVII y XVIII.

En los minutos anteriores a los conciertos, los músicos participantes introducen los aspectos artísticos, históricos, culturales y escénicos del repertorio que se escuchará a continuación. La duración aproximada de esta actividad será de 10 a 15 minutos y se realizará en el mismo escenario a la hora prevista de inicio de los conciertos.

Cómo conseguir entradas para VII Música Antigua Madrid

El ciclo VII Música Antigua Madrid se celebra en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa hasta el próximo domingo 28 de junio. Las entradas generales para los distintos conciertos ya están disponibles para reserva, con un coste de 20 €, aunque contáis con una variedad de descuentos.

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