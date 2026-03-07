Bajo el lema 'Condiciones de Uso', las nuevas obras de esta edición trabajan con la persistencia de lo no resuelto

Un año más, regresa a la capital MMMAD Festival Urbano de Arte Digital de Madrid. La séptima edición de este evento se llevará a cabo entre el 16 y el 26 de abril, en una variedad de creativos espacios de la capital, donde podréis explorar las contradicciones del mundo digital a través del arte, con temas como el papel de la tecnología en la sociedad o los algoritmos.

Gaviota. © Maru Serrano

Así será la nueva edición de MMMAD Festival Urbano de Arte Digital de Madrid

Bajo el lema 'Condiciones de Uso', la edición 2026 de MMMAD Festival reúne una serie de prácticas artísticas que exploran cómo los cuerpos, las tecnologías y las ecologías contemporáneas se configuran mutuamente dentro de sistemas complejos que ya habitamos. El título remite así a los marcos normativos, técnicos y simbólicos que remiten las relaciones con la tecnología, al igual que las condiciones materiales, históricas y ambientales que determinan la vida, el movimiento y el espacio.

Las nuevas obras de esta edición trabajan con la persistencia de lo no resuelto, como herencias coloniales, lógicas de vigilancia, restos materiales, ecologías alteradas y escenarios post-humanos, que aparecen como capas superpuestas que siguen operando en el presente. Lejos de presentar el cuerpo como un sujeto autónomo o expresivo, las obras lo sitúan como interfaz, infraestructura o nodo operativo, atravesado por dinámicas históricas, económicas, algorítmicas y ecológicas que condicionan su presencia y su capacidad de acción, tratando temas como la inteligencia artificial, los sistemas de control algorítmico, los dispositivos mecánicos, los entornos digitales o las tecnologías de 'biofeedback'.

Ripple, Daniel Canogar. © CENIZA

Entre los primeros artistas confirmados para esta edición de MMMAD Festival, se encuentran Candela Capitán, Carles Castaño Oliveros, Marika Hedemyr, Paloma Madrid + Vicky Leaks, Parafeno, Robert B. Lisek, Sau-Ching Wong, Santiago Colombo , Tadej Droljc o Túlio Rosa. Gran parte del programa de actividades y exposiciones es de acceso libre y gratuito, aunque algunas requieren de entradas.

Endless Interiors. © Santa Monica Films

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura' (CaixaForum Madrid) o 'Antonio Raphael Mengs' (Museo Nacional del Prado).

NO TE LO PIERDAS: David Lynch, la inteligencia artificial o las pinturas del siglo XVI protagonizan esta exposición gratuita inspirada en el arte de El Bosco

