Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Albacete Medieval

Una feria medieval se celebrará a menos de 3 horas de Madrid

Ahora, y a menos de tres horas de Madrid, Albacete busca capturar al dragón, con la celebración de una nueva edición de 'Albacete Medieval', festival que, a lo largo de varias jornadas, contará con 50 espectáculos diarios y 140 puestos de artesanía y gastronomía, siendo esta la fiesta temática inmersiva más alegre de la primavera manchega.

'Albacete Medieval' contará con pasacalles de gran formato, como 'La captura del dragón', que contará con una criatura de 12 metros; teatro de calle; música; circo; danza; pirotecnia o talleres de oficios antiguos. Además, pasearan por el recinto personajes variados como bufones, hadas, duendes, trasgos, ninfas o brujas.

Albacete Medieval. Higinio Reolid

Por otra parte, el campamento medieval reúne algunas actividades ideales para que los padres disfruten con los hijos. Desde cómo se vestía un caballero a clases de esgrima, tácticas y muestras de combate, explicaciones de armas... Además, en el área infantil los niños se divierten con talleres de runas y de circo, espectáculos de títeres, magia, cuentacuentos, noria y sillas voladoras, tiro con arco, laberinto celta o numerología.

La zona de artesanía y gastronomía dispone de degustaciones de mieles, quesos y embutidos; panes y dulces; especias, carnes, licores, cervezas y otros muchos productos artesanos llegados de casi todas las regiones de España. Los maestros artesanos ejecutan el proceso completo de elaboración de sus piezas, desde la materia prima hasta el resultado final. Emplean técnicas ancestrales como la herrería, talla en cuerno y en piedra pizarra, hilado y tintado en lana, espartería, forja, cantería, orfebrería, repujado, alfarería y tallado en madera. Para reponer fuerzas, numerosas tabernas y fondas con cerdo asado, carnes a la parrilla, pulperías y otros muchos platos tan sabrosos hace unos siglos como en la actualidad.

Cuándo se celebra 'Albacete Medieval'

De acceso gratuito, 'Albacete Medieval' se celebra en el recinto ferial, entre los días 28 y 31 de mayo, de 11.00 a 23.00 h.

Albacete Medieval

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