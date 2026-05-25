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Un municipio madrileño celebra este fin de semana un Mercado Goyesco con puestos de artesanía y gastronomía de época

Con un ambiente sacado directamente de principios del siglo XIX, también incluye pasacalles, animación y juegos infantiles

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Mercado Goyesco Torrejón de Ardoz
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Foto: @josedsacristan | Mercado Goyesco Torrejón de Ardoz
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Leganés se viste con sus mejores galas costumbristas, con la celebración de su esperado Mercado Goyesco, ofreciendo la recreación de un ambiente sacado directamente de principios del siglo XIX, y que incluye pasacalles, animación, juegos infantiles y una cuidada selección de puestos de artesanía y gastronomía inspirados en la época goyesca.

El Mercado Goyesco volverá a instalarse en San Nicasio, pero este año con una importante novedad: se trasladará a la plaza del Milenio, junto a la parada de MetroSur de San Nicasio, ofreciendo un espacio más amplio y cómodo para el paseo.

Ayuntamiento de la Villa de Móstoles
Ayuntamiento de la Villa de Móstoles

Además, y entre los días 29 y 31 de mayo, podréis disfrutar de una variedad de actividades, como el homenaje a los Hermanos Rejón, con una recreación histórica teatralizada que crece cada año con más personajes, o la celebración de los Gabarreros de El Espinar, un homenaje a los antiguos trabajadores forestales dedicados a la recogida de leña, que también ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Cuándo se celebrará el Mercado Goyesco de Leganés

La nueva edición del Mercado Goyesco de Leganés se celebrará entre los días 29 y 31 de mayo, en la plaza del Milenio (San Nicasio). La inauguración se llevará a cabo este mismo viernes, a las 18.00 h.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores mercadillos de Madrid

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