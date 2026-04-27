Declarada Bien de Interés Cultural, el evento representa la llegada de la primavera a través del icono de 'La Maya'

Declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de 'Hecho Cultural' en 2023, un año más, el barrio de Lavapiés se encargará de acoger las celebraciones de la Fiesta de los Mayos, un evento que también se llevará a cabo en lugares como Colmenar Viejo, El Molar o Pezuela de las Torres, entre otros. Esta fiesta representa la llegada de la primavera a través del icono de 'La Maya', personificada por una niña, encargada de presidir los actos.

Fiesta de Los Mayos de Madrid. Asociación de Comerciantes de Lavapiés

Danzas, ofrendas y muchas flores durante la celebración de estas fiestas

Así, el próximo 10 de mayo, la nueva edición de la Fiesta de los Mayos de Madrid, se convierte en lugar donde niñas y jóvenes se sentarán en altares adornados con flores, representando la renovación de la vida. A su alrededor, acompañantes vestidos a la moda madrileña de los siglos XVIII y XIX, agrupaciones y vecinos participarán en una fiesta que combina música, danza y costumbres populares.

La jornada comenzará a las 11.00 h en la plaza de Lavapiés, con bailes a cargo del grupo Arrabel y la Escuela La Dulzaina de Aluche. También se celebrará una entrega de recuerdos y cerámicas conmemorativas y una demostración de baile del rondón abierta a todos los asistentes. A las 11.45 h, las calles de la Fe, Salitre, Doctor Piga y Argumosa acogerán una fiesta popular con rosquillas, vinos de Madrid y reparto de flores y plantas, además de la ronda a las mayas y el canto de mayos de la agrupación Arrabel y la Escuela La Dulzaina de Aluche. A las 12.15 h, la actividad regresará a la plaza de Lavapiés con el concierto de la Orquesta Juvenil DaLaNota. Las actividades de la mañana del domingo concluirán a las 14.15 h, en la Iglesia de San Lorenzo, con una ofrenda floral y la colaboración musical del Coro de Voces Graves de Madrid.

Fiesta de Los Mayos de Madrid. Comunidad de Madrid