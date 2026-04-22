El próximo sábado 2 de mayo, Madrid celebra las fiestas que conmemoran el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa en 1808. En torno a esta fecha cada año, se organiza una gran programación de actividades que se extienden por varios puntos de la ciudad y que incluye desde conciertos y zarzuela hasta pasacalles y muestras de folclore.

Una de las propuestas que cada año gana más protagonismo es la recreación histórica de los hechos. Decenas de voluntarios se visten con ropas de la época y de soldados tanto franceses como españoles para recrear escenas que se vivieron en su momento. Una representación que incluye desde caballos y carruajes hasta cañones.

Voluntarios de Madrid 1808

Recreaciones históricas, conciertos, zarzuela y espectáculo de drones por las Fiestas del 2 de mayo

Del 30 de abril al 3 de mayo, calles y espacios de la región se llenarán de conciertos, espectáculos, cine, folclore y recreaciones históricas con cientos de voluntarios. A cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, la popular recreación histórica del 2 de Mayo tendrá lugar el sábado 2, en varios puntos de la capital, desde la Puerta del Sol a la explanada de Puente del Rey, pasando por la calle de Alcalá. Cientos de recreacionistas, caballos, carruajes y cañones participarán en un espectáculo único que incluirá un desfile por el Madrid del 2 de Mayo, así como la recreación de la defensa del cuartel de Monteleón o de los Sucesos de la Plaza de Oriente.

Tras la confirmación de las actuaciones gratuitas de Judeline y Alcalá Norte en la explanada de Puente del Rey, el cartel musical completo de las Fiestas del 2 de mayo también incluye los conciertos de artistas y bandas como Berkana y Los Seminuevos (30 de abril, 20.00 h); Lobos Negros (30 de abril, 21.30 h); Bely Basarte (1 de mayo, 19.30 h) y joseluis (2 de mayo, 19.30 h).

Judeline. Foto: Alfredo Arias.

La programación musical de las fiestas no acaba aquí, pues la ORCAM Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid presenta un programa con los títulos más emblemáticos de la zarzuela, como pueden ser 'El barberillo de Lavapiés', 'La verbena de La Paloma', 'El año pasado por agua', 'El bateo' o 'La boda de Luis Alonso y Doña Francisquita', bajo la batuta de Luis Miguel Méndez Chaves, en el escenario de Puente del Rey (1 de mayo, 12.30 h).

Las Fiestas del 2 de Mayo ofrecen también una oportunidad única para acercarse a la tradición y el folclore de distintas regiones. La Asociación Cultural de Música y Danza Arrabel interpretará melodías tradicionales de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades limítrofes, sirviéndose de instrumentos de percusión, cuerda y viento, que van desde el rabel hasta la bandurria, pasando por la dulzaina, el pandero, la zambomba y el arrabel (2 de mayo, a las 13.00 h en el Parque Santander y a las 17.30 h en la explanada de Puente del Rey).

Por su parte, la Asociación Coros y Danzas Francisco de Goya presentará 'Lo nuestro', un espectáculo de bailes y danzas de la ciudad de Madrid. Podéis asomaros al vistoso folclore madrileño, y disfrutar de una selección de danzas goyescas y de escuela bolera, así como admirar los trajes que usaban los majos y majas, inmortalizados por Francisco de Goya en sus cuadros y tapices (2 de mayo a las 12.00 h en el Parque Santander y a las 17.00 h en la explanada de Puente del Rey).

Alcalá Norte Alcalá Norte

El 3 de mayo, de 12.00 a 15.30 h, la música y la tradición tomarán el escenario de Puente del Rey con el I Encuentro Nacional de Folclore, en el que intervendrán agrupaciones procedentes de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Aragón. Además, este año las fiestas cuentan con una invitada de excepción: la Rondalla Santa Eulalia de Mos, que llega desde Pontevedra para sorprender con un pasacalles en el que los instrumentos de cuerda, la percusión y las gaitas son los protagonistas. Esta formación gallega sirvió de inspiración al director Daniel Sánchez Arévalo para su película 'Rondallas', protagonizada por Javier Gutiérrez y María Vázquez. El pasacalles comenzará en la explanada de Puente del Rey el 3 de mayo a las 19.30 h y la película podrá verse en este mismo espacio a las 21.00 h.

Declarada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, la Fiesta y los Cantos de Las Mayas y Mayos se remonta a la Edad Media, una celebración de la primavera a través de un icono, la Maya, que preside la ceremonia ataviada con suntuosos ropajes. El 1 de mayo, a las 11.00 h en El Molar, podréis disfrutar de una exhibición de la indumentaria de esta fiesta, así como de sus bailes y cantos. Esta celebración estará presente también en Belmonte de Tajo (30 de abril), Brea de Tajo (30 de de abril), Estremera (30 de abril), Fuentidueña de Tajo (del 30 de abril al 1 de mayo) y Colmenar Viejo (2 de mayo).

El Parque de la Cuña Verde de Latina acogerá, el 2 de mayo a las 22.00 h, 'Madrid en el cielo', un espectáculo en el que 1.000 drones proyectarán durante 12 minutos, y de forma simultánea, diez escenarios para conmemorar el 2 de Mayo, así como diferentes monumentos representativos de la Comunidad de Madrid. Además, el director Antonino Nieto Rodríguez presentará 'Contrario a las agujas del reloj' en el Centro Cultural Pilar Miró el 2 de mayo a las 20.00 h, un concierto-ritual que propone un encuentro simbólico entre los vivos y quienes ya no están. A través de la música, la poesía y la acción escénica, el espectáculo invita a ofrecer ese abrazo que muchas personas no pudieron dar a sus seres queridos en el momento de la despedida.

El 2 de mayo, a partir de las 12.00 h, siete bandas de música de distintos municipios ofrecerán conciertos al aire libre dentro del programa 'Música en el aire', como son Galapagar, Morata de Tajuña, Moratalaz, Parla, San Martín de Valdeiglesias, Valdemoro y Villarejo de Salvanés.

Los Teatros del Canal, el Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, el Centro Cultural Pilar Miró, el Centro Cultural Paco Rabal y la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid se unen a la celebración con una programación que incluye danza, cine y teatro. Las Fiestas del 2 de Mayo también contarán con propuestas artísticas en los museos y salas de arte de la Comunidad de Madrid como las exposiciones 'Dientes de sable' (Museo Arqueológico y Paleontológico Regional de Alcalá de Henares); 'Valle-Inclán en Madrid' (Biblioteca Regional) y 'Porcelana para los Reyes de España. La Producción de la Real Fábrica del Buen Retiro' (Centro de Interpretación Nuevo Baztán), entre otras. Se podrá disfrutar además de visitas guiadas y rutas teatralizadas en distintos espacios de la región.

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