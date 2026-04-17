Durante las celebraciones, se conmemora el levantamiento del pueblo de Madrid contra la ocupación francesa en 1808

A apenas dos semanas para la vuelta de las Fiestas del Dos de Mayo, momento en el que se conmemora el levantamiento del pueblo de Madrid contra la ocupación francesa en 1808, poco a poco, la capital se prepara para las esperadas celebraciones, que suelen traer consigo una gran programación de actividades y actuaciones para todos los públicos.

Alcalá Norte

Y, entre lo más destacado de esta agenda, se encuentra el cartel musical, con una gran variedad de conciertos gratuitos. A lo largo de los últimos años, han pasado por los escenarios de la capital artistas y bandas como Carolina Durante, Niña Polaca, Antonio Carmona o Lisasinson, entre muchos otros. Y, aunque aun se desconozca la programación completa, ya tenemos dos nombres confirmados para los conciertos gratuitos de las Fiestas del Dos de Mayo.

La artista gaditana Judeline, conocida por temas como 'si preguntas por mi', 'Hevaenly' o 'mangata' se suma a las celebraciones en la capital, con una actuación gratuita, el próximo viernes 1 de mayo, a 21.30 h, en la explanada de Puente del Rey. Por otra parte, y tras un críptico anuncio en redes sociales, también se ha confirmado el paso del grupo madrileño Alcalá Norte por el escenario de la explanada, el sábado 2 de mayo, a las 21.30 h.

Ambos conciertos serán gratuitos, hasta completar aforo. A lo largo de las próximas jornadas, se irán desvelando más detalles sobre la programación completa de las Fiestas del Dos de Mayo.

Foto: Primavera Tours Judeline

Los mejores conciertos de Madrid

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Entre los mejores artistas que pasarán por los escenarios de la capital a lo largo del año, podréis disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Eric Clapton, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira o Amaral.

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