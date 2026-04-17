Cada vez queda menos para la esperada llegada del Día del Libro (23 de abril), fecha donde la literatura toma el papel protagonista. Ya sean bibliotecas, librerías o espacios culturales, son muchos los lugares de la capital que aprovechan esta jornada para celebrar todo tipo de eventos, que van desde lectura al aire libre hasta talleres o 'performances'. Si estás en Madrid y quieres disfrutar de esta efeméride tan especial, toma nota, pues aquí te traemos una variedad de planes para disfrutar duranta el Día del Libro y fechas próximas.

READ Madrid. Festival de Libros e Ideas

Este nuevo festival nace como un espacio de encuentro para voces críticas y experimentales en el ámbito de la literatura, la teoría y la edición. El evento, que se celebrará en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pone especial atención a las prácticas de producción artística y de edición autónomas, al igual que construir un puente cultural con América Latina, tomando la escritura y lectura como un espacio para pensar en colectivo, debatir y acuñar ideas, hacer y deshacer argumentos, así como articular nuevos imaginarios y formas de enunciación.

READ Madrid. Festival de Libros e Ideas propone una variedad de modalidades de encuentro, organizados en torno a tres ejes temáticos, y una agenda concebida como una intervención en las condiciones contemporáneas de circulación y legitimación del pensamiento y la creación, ampliando los márgenes tradicionales del libro y enlazando literatura, artes visuales, performance y pensamiento crítico. La primera edición se celebrará en el Edificio Nouvel, Auditorio 400 y Sala de Protocolo, entre los días 17 (a partir de las 17.00 h) y 18 de abril (a partir de las 10.30 h), con entrada libre hasta completar aforo.

Meet & Read

'Meet & Read'

De la mano de Matadero Madrid y la Casa del Lector, vuelve a la capital 'Meet & Read', la fiesta de la lectura compartida, para transformar la plaza de Matadero en una gran pradera literaria donde sentarse a leer junto a amigos, vecinos y gente que todavía no conoces.

Este 'picnic' literario, donde leer, compartir y conversar sirve para descubrir nuevas historias y conocer a otras personas a través de una pasión común: la lectura. Ya sea un ensayo, un cómic o una novela histórica, todos los libros tienen su lugar durante este encuentro, tan solo será necesario guardar el teléfono móvil y sumergirse en este ambiente literario único, acompañado del paisaje sonoro del compositor y dj Luis Miguel Cobo. Por otra parte, el divulgador cultural Fernando Bonete conducirá el encuentro, charlando con los asistentes sobre libros, autores y placeres lectores. Las inscripciones para el encuentro 'Meet & Read' ya están disponibles, mientras que el evento se celebrará el próximo 23 de abril, de 19.00 a 22.00 h.

LIBROMAD

Este nuevo festival concebido, para celebrar la literatura y poner en valor a todos los agentes del ámbito literario, se celebrará entre los días 23 y 26 de abril, con motivo del Día del Libro. El evento nace como un reconocimiento a todos los profesionales vinculados al mundo del libro, desde autores y editores hasta bibliotecarios y libreros, sin olvidar a los lectores. Bajo el lema 'Los confines de los libros', LIBROMAD ofrece una gran programación multidisciplinar que invita a reflexionar sobre los límites de la lectura y su capacidad para expandirse más allá de la página impresa.

La iniciativa se desplegará por toda la Comunidad de Madrid, con más de 400 actividades en 100 municipios de la región. La programación incluye actividades como talleres, exposiciones, lecturas e incluso una gran chocolatada popular en la Plaza de España. El evento también incluirá una pequeña feria del libro con la participación de librerías madrileñas, que ofrecerán novedades editoriales, firmas de autores y descuentos especiales, así como una zona de restauración que completará la experiencia cultural.

Libros Mutantes.

Ferias del libro por barrios

A lo largo de estas fechas, se celebrarán todo tipo de eventos relacionados con el mundo de la lectura, entre los que también se incluyen una gran variedad de ferias. Durante estos días, podéis disfrutar de Libros Mutantes, uno de los principales encuentros dedicados a la publicación independiente en el ámbito nacional e internacional, y que se celebrará en La Casa Encendida, entre los días 24 y 26 de abril; la V Feria del libro de Arganzuela, con actividades como lecturas públicas, presentaciones, teatro para los más pequeños o música en directo (del 23 al 26 de abril); el ciclo de actuaciones por el Día del Libro 2026 en Usera, con una variedad de representaciones (hasta el 26 de abril); la III Feria del libro de Carabanchel, momento en el que la plaza de la Palmera se convierte en un espacio de encuentro para celebrar la lectura, la creatividad y la cultura, con actividades para todos los públicos (del 21 al 28 de abril), o la Feria del Libro Distrito Latina 2026, que se celebrará en el Recinto Ferial del Parque de Aluche, donde podréis pasear entre libros y descubrir nuevas lecturas (del 24 al 26 de abril).

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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