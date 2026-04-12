La Casa Encendida acoge una nueva edición de este evento, que tratará temas como el diseño, la tipografía, la edición y la cultura visual

La Casa Encendida acoge una nueva edición de Libros Mutantes - Madrid Art Book Fair, uno de los principales encuentros dedicados a la publicación independiente en el ámbito nacional e internacional. Esta edición contará con más del 50% de expositores internacionales y, como novedad, la participación de países nunca antes representados, como Irán, Egipto, Corea del Sur o Grecia, al igual que una amplia presencia de iniciativas europeas y americanas.

Libros Mutantes. La Casa Encendida

Así será la nueva edición de Libros Mutantes - Madrid Art Book Fair

Este año, Libros Mutantes, que toma como eje conceptual 'La Ilusión de Transparencia', promete convertirse en un espacio para la claridad, donde el intercambio, las interpretaciones y los encuentros inesperados formen parte de la propia experiencia de la feria. Así, la programación reúne a una variedad de invitados internacionales, que trabajan desde el diseño, la tipografía, la edición y la cultura visual.

Este año, participarán en la feria madrileña el prestigioso estudio de diseño gráfico Experimental Jetset, con sede en Ámsterdam y fundado por Marieke Stolk, Erwin Brinkers y Danny van den Dungen, cuya práctica se centra principalmente en publicaciones impresas e instalaciones 'site-specific'; el estudio tipográfico Displaay, con sede en Praga, que abordará el proceso de nombrar una tipografía y las decisiones que acompañan al diseño tipográfico, o Able Zine, publicación y plataforma creativa londinense impulsada por y para la comunidad de personas con discapacidad, que presentará un taller dedicado a explorar estrategias de accesibilidad en el diseño editorial.

La Casa Encendida Libros Mutantes

También forma parte de la programación Sebastián Paduano, responsable del proyecto La Geomofa, que propondrá un reto en directo a partir del juego GeoGuessr para explorar cómo miramos e interpretamos el mundo a través de Google Maps, transformando lo cotidiano en un ejercicio de observación colectiva; Frankie Pizá, crítico cultural que presentará la charla 'Straight Outta Context', que a partir de fenómenos como el 'rage bait', el 'context fracking' o la lógica memética, su intervención analizará cómo imágenes, referencias y productos culturales circulan hoy en un ecosistema de descontextualización constante.

La feria también busca reforzar su carácter multidisciplinar, reuniendo propuestas vinculadas al diseño, la teoría, la fotografía, el fanzine, la ilustración, el arte o la literatura, y llevando la autoedición y el espíritu DIY más allá con la incorporación de prácticas vinculadas al objeto dentro de la selección de expositores. Como novedad, la programación se desplegará de forma continua en distintos espacios del edificio, siendo el Laboratorio un espacio dedicado a las charlas, talleres u actividades, mientras que el patio contará con una programación musical continua. Así, del 24 al 26 de abril, Libros Mutantes volverá a invadir La Casa Encendida con su edición más grande e internacional hasta la fecha.

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