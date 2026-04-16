Cada vez queda menos para la esperada llegada del Día del Libro, fecha donde la literatura toma el papel protagonista. Ya sean bibliotecas, librerías o espacios culturales, son muchos los lugares de la capital que aprovechan esta jornada para celebrar todo tipo de eventos, que van desde lectura al aire libre hasta talleres o 'performances'.

Amapolas en Octubre Librería

Nace en Madrid un nuevo festival literario

Nuevo festival concebido para celebrar la literatura y poner en valor a todos los agentes del ámbito literario, la Comunidad de Madrid celebrará por primera vez LIBROMAD, la semana del libro de la región, que se celebrará del 23 al 26 de abril con motivo del Día del Libro. Este evento nace como un reconocimiento a todos los profesionales vinculados al mundo del libro, desde autores y editores hasta bibliotecarios y libreros, sin olvidar a los lectores.

Bajo el lema 'Los confines de los libros', LIBROMAD ofrece una gran programación multidisciplinar que invita a reflexionar sobre los límites de la lectura y su capacidad para expandirse más allá de la página impresa. Durante cuatro días, esta iniciativa se desplegará por toda la Comunidad de Madrid, con más de 400 actividades en 100 municipios de la región.

Entre las propuestas del festival, podréis disfrutar de talleres, exposiciones, lecturas y otras propuestas que reunirán a más de 300 autores, junto a 130 librerías, 120 bibliotecas y diversos espacios culturales, con el objetivo de fomentar la lectura y dinamizar el sector editorial. El programa de LIBROMAD culminará en la Plaza de España, con la celebración de un acto para todos los públicos (a partir de las 11.00 h), que incluirá una lectura colectiva acompañada de una chocolatada popular, el encuentro literario 'Leer para reencantar el mundo', con la participación de Blanca Lacasa, María Hesse, Lorenzo Silva y Manuel Vilas; actuaciones musicales, de la mano de Billy Boom Band, la perfo Celeste Baker, proyecto literario de Russian Red, y el concierto de Alberto & García, que le pondrá el broche de oro a la jornada literaria.

María Sanz Librería Celama

Los más jóvenes contarán con un espacio específico, entre las 11.00 y las 14.00 h, con talleres, cuentacuentos, actividades escénicas y una yincana literaria, concebida como un recorrido por distintos puntos de la plaza. El evento también incluirá una pequeña feria del libro con la participación de librerías madrileñas, que ofrecerán novedades editoriales, firmas de autores y descuentos especiales, así como una zona de restauración que completará la experiencia cultural.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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