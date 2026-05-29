Anda que no entra bien un ceviche (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO) para aliviar las alta temperaturas de estos (próximos) días. Tras el rotundo éxito de la primera edición, con más de 15.000 asistentes, vuelve la feria gastronómica peruana más grande de España. Repite ubicación y estará abierta durante todo este fin de semana desde las 12:00 horas hasta la medianoche. Alrededor de una veintena de restaurantes participan en una fiesta donde se servirán unos 60 platos y 25 postres identitarios del país andino.

Buenazo Perú Buenazo Perú

Toda esa cocina vibrante, mestiza y sabrosa que ofrece Perú, de la chifa a la nikkei, reunida en un mismo espacio. Los platos más tradicionales y auténticos, pero también versiones regionales muy concretas (como el arroz con pato que trae Manos Chiclayanas, una receta originaria de la localidad norteña de Trujillo), a precios populares y con raciones generosas. Además de los mundialmente conocidos y más omnipresentes ceviches, ajís, causas o anticuchos, habrá también carapulcras, chanfainitas, chijaukays, pachamancas, piononos, picarones, aeropuertos, wantanes…

Buenazo Perú Buenazo Perú

Ya ha arrancado la segunda edición de Buenazo Perú en el Recinto Ferial de Las Rozas. Ya se están cocinando en el momento y sirviendo los frejoles con seco de cordero de Terwalls, la pachamanca a la olla de Sal & Salinas, el ceviche volcán al ají amarillo de Oceanika, los choritos a la chalaca de La Barra Cevichera... Emblemas del país y platos estrellas de los restaurantes participantes este año que llegan a ser 21. Una cifra a la que se suman tres reposterías muy queridas por la comunidad peruana y dos puestos de bebidas típicas.

Buenazo Perú Buenazo Perú

La entrada al recinto es totalmente gratuita. Aquí pagas por lo que consumes. Y no todo es gastronomía ni llenar la panza. En esta macrocelebración peruana hay hasta un buen tardeo. Este sábado DJ Trueno amenizará (17:00 a 21:00) vuestros paseos de la mesa al puesto y del puesto a la mesa. El ambiente festivo y didáctico del programa se completa con talleres de pisco sour (domingo al mediodía), clases infantiles de cocina (viernes, sábado y domingo al mediodía), danzas tradicionales peruanas a diario y conciertos de música criolla y otras bandas rock-pop (viernes, sábado y domingo por la noche).

Buenazo Perú Buenazo Perú

Estos son todos los restaurantes peruanos implicados en la mayor muestra en Madrid de lo ya en 2011 se reconoció como "Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo":

Sección salada: Oceanika y El Jato, del reconocido Carlos Pérez; La Morocha, Sakura Maru y Sakura Rolls, de Giancarlo Cortez; Manos Chiclayanas, con Jaime Uriarte; Xolo Nikkei, con Mauricio Guevara; Hoku, con Renzo Gayozo; Terwalls Parrilla y Sal & Salinas, con Walter Salinas; además de BarrioFino, Cusi, La Barra Cevichera, La Catedral, Kausa Madrid, Mamá Nena, Nakari, Perú Taypa, Tambo, Wenazo y Yuro.



Sección dulce: Tartas Paola, Petite Choli y Matellini Café.

Buenazo Perú Buenazo Perú

NO TE LO PIERDAS: Nuestras últimas recomendaciones para comer en Madrid