Comunidad de Madrid | Casa del Bosque de Buitrago del Lozoya

En la categoría de 'Monumento', el origen de esta joya renacentista se remonta al siglo XIV

El origen de la Casa del Bosque de Buitrago del Lozoya se remonta al siglo XIV, cuando la Casa de los Mendoza recibe el Señorío de Buitrago del Lozoya. En el siglo XV, los Mendoza convierten la llamada Dehesa del Bosque en un coto de caza donde levantarán este edificio a inicios del siglo XVI. Y, ahora, de manera oficial, se ha puesto en marcha el expediente para declararla Bien de Interés Patrimonial (BIP), en la categoría de 'Monumento'.

Esta joya renacentista de Madrid, nuevo Bien de Interés Patrimonial

A poco más de 85 kilómetros de la capital, esta antigua villa de recreo se consolidará así como una de las joyas arquitectónicas más singulares de toda la región madrileña. El edificio sufrió distintas reformas a lo largo de ese siglo y en el XVII, hasta que fue abandonado y saqueado por las tropas napoleónicas.

Comunidad de Madrid Casa del Bosque de Buitrago del Lozoya

Tras décadas de abandono, la Comunidad de Madrid ha impulsado, durante los últimos años, una serie de campañas arqueológicas y obras de consolidación, sacando a la luz pavimentos, escaleras, elementos decorativos y parte del sistema hidráulico original, mostrando el extraordinario valor histórico de la casa.

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