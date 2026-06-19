El objetivo es promocionar la salud física y el bienestar integral durante el proceso de envejecimiento

Popular disciplina holística enfocada a la salud y el bienestar, el yoga es una práctica llevada a cabo en todo el mundo. Ejercicio de meditación y relajación, se puede realizar individualmente o en grupo, y eso es precisamente lo que, un año más, busca organizar la Embajada de la India, con la celebración del Día Internacional del Yoga.

India in Spain (Embassy of India, Madrid)

Así celebra Madrid el Día Internacional del Yoga

Esta jornada se celebra en todo el mundo cada año, el 21 de junio, desde su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2014. La decimosegunda edición regresa a la capital bajo el lema 'Yoga para un envejecimiento saludable', enfocándose en el papel del yoga en la promoción de la salud física y el bienestar integral durante el proceso de envejecimiento.

Así, y con motivo de esta celebración, la Embajada de la India en España ha preparado una serie de actividades a nivel nacional, con la Plaza de Oriente como principal escenario, donde se celebrará una gran clase gratuita y multitudinaria de yoga (previa inscripción), el próximo domingo 21 de junio, entre las 09.00 y las 11.00 h.

India in Spain (Embassy of India, Madrid) Día Internacional del Yoga

Los mejores lugares para hacer yoga en Madrid

Mente y cuerpo, el yoga es más que un deporte. Nacido en la India, esta enseñanza ha ganado muchos adeptos en la capital. Entre los mejores lugares para hacer yoga en Madrid se encuentran las instalaciones de El Gong, Nubya, el parque Juan Carlos I, la Escuela Internacional de Yoga, City Yoga o El Retiro.

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