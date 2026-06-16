Brownie celebra a lo grande la apertura de su nuevo Brownie Club, una cafetería de especialidad para los amantes de la repostería y la bebida. Con esta apertura, la marca incorpora un nuevo concepto dentro de su tienda de Madrid, sumando una propuesta de cafetería diseñada para convertirse en un espacio de encuentro y disfrutar en la ciudad.

Brownie

Bebidas gratis para celebrar la apertura de esta nueva cafetería de especialidad

El nuevo espacio ofrecerá una selección de bebidas originales y propuestas gastronómicas pensadas para acompañar la experiencia Brownie Club, ampliando así el universo 'lifestyle' de la marca. Esta apertura representa un nuevo paso para Brownie Club, que continúa evolucionando sus espacios físicos para ofrecer experiencias que conectan moda, gastronomía y comunidad en un mismo lugar.

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El Brownie Club, ubicado en su tienda en la calle Hermosilla, 26, celebra esta esperada apertura con un reparto gratuito de bebidas, a elegir entre 'Strawberry Lemonade' y 'Matcha Cloud', dos de las propuestas más representativas de su nueva carta. Solo disponibles para las primeras 100 personas que visiten la cafetería de especialidad, el evento se celebrará el próximo jueves 18 de junio, a partir de las 17.00 h.

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