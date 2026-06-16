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La nueva cafetería de especialidad más 'chic' de Madrid celebra su apertura regalando 'matcha clouds' y 'strawberry lemonade'

Las primeras 100 personas podrán disfrutar de una bebida a elegir

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Brownie
Brownie | Brownie
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Brownie celebra a lo grande la apertura de su nuevo Brownie Club, una cafetería de especialidad para los amantes de la repostería y la bebida. Con esta apertura, la marca incorpora un nuevo concepto dentro de su tienda de Madrid, sumando una propuesta de cafetería diseñada para convertirse en un espacio de encuentro y disfrutar en la ciudad.

Brownie
Brownie

Bebidas gratis para celebrar la apertura de esta nueva cafetería de especialidad

El nuevo espacio ofrecerá una selección de bebidas originales y propuestas gastronómicas pensadas para acompañar la experiencia Brownie Club, ampliando así el universo 'lifestyle' de la marca. Esta apertura representa un nuevo paso para Brownie Club, que continúa evolucionando sus espacios físicos para ofrecer experiencias que conectan moda, gastronomía y comunidad en un mismo lugar.

Brownie
Brownie

El Brownie Club, ubicado en su tienda en la calle Hermosilla, 26, celebra esta esperada apertura con un reparto gratuito de bebidas, a elegir entre 'Strawberry Lemonade' y 'Matcha Cloud', dos de las propuestas más representativas de su nueva carta. Solo disponibles para las primeras 100 personas que visiten la cafetería de especialidad, el evento se celebrará el próximo jueves 18 de junio, a partir de las 17.00 h.

NO TE LO PIERDAS: Café de especialidad en Madrid: más de 40 locales para desayunar o tomarte un espresso

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