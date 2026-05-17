Hola Coffee Roastery
Ahí los tenemos, a Pablo Caballero y a Nolo Botana siendo avanzadilla del movimiento desde que abrieran en 2017 su local de Doctor Fourquet para después terminar de afinar su modelo de éxito en la calle Lagasca. Pues lo siguiente ha sido instalar una tercera sede en Carabanchel que incluye tostador y academia. Con los códigos propios de una ampliación industrial, tanto conceptuales, estéticos como estructurales, y cuyo diseño firma Burr Studio. Una primera zona de cafetería con barra doble, una de ellas provista de un set tecnológico idéntico al de una competición de café de filtro. Un pasillo con mesitas para pasar el rato y el café junto a un sándwich o una tostada. Nada de brunch, no van de cocineros sino de baristas especializados, así que la oferta bakery es la justa y necesaria. Sí evolucionan con una oferta de café de bodega, lotes exclusivos conservados en frío, y bebidas de autor vinculadas a la coctelería. Al fondo, el espacio para los cursos y el nuevo tostador, tres veces más grande de lo que ellos manejaban antes. Parecen imparables porque son muy buenos.