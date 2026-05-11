Nacido durante el imperio otomano, el burek es el nuevo plato para todos los bolsillos, en una street food inédita hasta la fecha, que aúna tradición y mirada urbana

Es de origen turco pero es una comida que se extiende por varios países desde los Balcanes (donde le dieron la forma que vas a comerte en Madrid) a Oriente Medio. Y ahora, por primera vez, aparece en un formato callejero en el corazón de Malasaña. Es una especie de flauta (alrededor de 36 cm) de masa filo crujiente que aquí se elabora a partir de aceite de oliva virgen y mantequilla y se rellena (160gr.) de varias recetas caseras, sencillas pero gustosas cuando salen del horno recién hechas. Hay, claro, alguna versión vegana/vegetariana. Y también una opción efímera que cambia cada mes. La de este mayo lleva queso búlgaro, ajvar y aceitunas.

Burekisimo

Precios populares para un bocado que es puro take awa y que se sirve a cualquier hora casi toda la semana (sólo cierran los lunes). Tienen algunas banquetas (y contrabarra) en el local pero es el plan perfecto para llevar y comer por el camino o sentados al sol. Eva Defeses, que lo ha probado desde niña, abandera este éxito entre vecinos, turistas internacionales y Google (donde mantienen sus 5 estrellas más de 300 reseñas después). Ella ha apostado por cuidar la material prima con la que trabaja, por ese perfil artesano alejado de otras propuestas más impersonales que ocupan estas calles.

Burekisimo

En la conocida Plaza de San Ildefonso (en el número 5), epicentro de otras apuestas de comida rápida y para llevar, abrió hace apenas unos meses para dar a conocer el lado más urbano del burek, un bocado bien tradicional, y hacerse un hueco entre las tendencias que vienen y van en el barrio. Elaboran diariamente bajo el lema "real food, street mood". Puedes llevarte uno como tal por menos de 10 euros o puedes pedirte una caja con el burek, varios extras y una bebida para improvisar un menú del día callejero. Pollo oriental, ternera, queso y espinacas, patata con cebolla... En Burekisimo te vas a encontrar pocas opciones para elegir pero siempre bien ejecutadas.

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